Türk Lirası simgesi nedir? TL işareti klavyede nasıl yapılır? TL simgesi kısayolu

Türk lirasına kazandırılmış olan itibarın perçinlenmesi ve de dünyada bilinirliğinin çok artırılması amacı ile ülkemizin parasına bir simge kazandırmak üzere bir TL simgesi yarışması düzenlenmiştir.

Türk Lirası Simgesi Nedir?

Klavyede TL (₺) simgesi 2012 yılında ilk olarak marketlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bir yarışma ile belli olan TL simgesi yarışmanın ardından başvurular arasından birinci olan tasarım üstünde yapılan değişiklikler sayesinde Türk lirasını oldukça anlaşılan, özgün, oldukça estetik, elle yazılması kolay ve de herkes için akılda kalıcı bir şekilde temsil edebilecek simge (₺) belirlenmiştir. Bu yarışma aslen grafiker tasarımları arasından en fazla beğenilmiş olan TL simgesi “₺” olmuştur.

TL simgesi belirlenir iken Türk lirasının ve de Türkiye ekonomisinin iki adet en belirgin özelliği olarak yer alan "güven" ve de "istikrar içinde yükselmekte olan değer" kavramları ön planlara çıkartılmıştır. Bu TL simgesinin çıpaya benzemesi de Türk lirasının kıymetini saklama aracı olarak yani çok güvenli bir liman şekline geldiğini vurgulamaktadır. Tl simgesinde bulunan paralel çizgilerin ise yukarı eğimli olması Türk lirasının ve de Türkiye ekonomisinin her daim olarak istikrar içinde yükselmekte olan değerini simgelemektedir.

TL İşareti Klavyede Nasıl Yapılır?

Günümüzde çok kullanılan TL işaretinin bilgisayar klavyesinde nasıl yapılacağına bakacak olursak öncelikle bu simge aslında oldukça basit olmakla birlikte TL simgesi hakkında bir takım bilgiler ve de yorumlardan bahsetmek yararlı olabilecektir. TL simgesi çok çeşitli platformlarda değişik yazım farklılığı getirebilmektedir örnek olarak bakılırsa Windows işletim sisteminde çok farklı tuşlara basarak TL simgesi olan ₺ simgesini ortaya çıkartabilir iken Mac sistemlerinde ise oldukça farklı bir şekilde yazılabilir.

Aşağıda TL simgesinin ne şekilde yapıldığı ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi açıklaması yapılmıştır.

Windows işletimine sahip olan sistemler için TL Simgesi yazım tuşları şu şekildedir: Alt Gr tuşlarına basılı tutup “T” tuşuna basılmalı olup yani = Alt Gr+T şeklindedir. Mac işletimine sahip olan sistemler için TL Simgesi yazım tuşları şu şekildedir: Alt tuşuna basılı tutup “T” tuşuna basılmalı olup yani = Alt+T şeklindedir.

TL Simgesi Kısayolu

Bu çok değer verilip beğenilen ve sevilen TL simgesinin günümüzde artık pek çok telefonlarda kısayolu bulunmaktadır.