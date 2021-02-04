'Türk kızlarının sesi olmak istiyorum'

Geçtiğimiz temmuz ayında online düzenlenen ve yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Global Leaders Summit’te kendi hikayesini anlatan 50 genç kızdan biri olarak seçilen Selin Özünaldım, Türkiye’deki genç kızları temsil ederek adından söz ettirmişti. Küçük yaştan itibaren eşitlik, sosyal toplum yapısı gibi konulara ilgi duyduğunu söyleyen Selin, kendisini bu yolda harekete geçiren şeyin 6 yaşındaki kardeşinin kurduğu bir cümle olduğunu ifade ederek bu hareketi nasıl başlattığının hikayesini şöyle anlattı:

'KARDEŞİMİN BİR SÖZÜNDEN ÇOK ETKİLENDİM'

"Oldum olası eşitlik, sosyal toplum yapısı gibi konulara ilgi duymuşumdur. Küçükken bile sistemi, toplumu, yaşadığımız kurallar ve haksızlıkları, eşitsizlikleri sorgular, kendi çapımda çözümler üretmeye çalışırdım. Her zaman içimde yanıp tutuşan bir kıvılcım vardı değişimin bir parçası olmak için, evet, ancak beni harekete geçirecek bir motivasyon ile karşılaşmamıştım. Ta ki, o zamanlar altı yaşlarında olan küçük erkek kardeşimin söylediği bir cümleye kadar. Bana okulu çok da dert etmek zorunda olmadığımı, çünkü eğer düzgün bir iş bulamazsam nasıl olsa evleneceğimi söylemişti. Çevremizde direkt böyle bir yaşanmışlık olmamasına rağmen kardeşimin yaptığı bu yorum ile irkilmiştim. O zaman anlamıştım ki toplum yapısı ve cinsiyet rolleri hayatımızın o kadar içinde ki, birisi parmağı ile işaret etmedikçe farkına varmıyoruz, hatta öyle ki, altı yaşındaki küçük bir çocuğun bile zihnine yer etmiş bu kalıp yargılar. O anın benim motivasyonum olduğunu düşünerek UN Women’la iletişime geçerek aktivizm çalışmalarımı başlattım.

KADINLARIN DESTEKLENDİĞİ PLATFORMLARA İHTİYAÇ VAR

İnternetten detaylı araştırmalar yaptım. Daha sonra UN Women’a mail attım. Onlar bana cevap verdiler ve harekete geçmemi istediler. Okul yönetimiyle konuştum daha sonra bir sunumla bu hareketi tanıttım. Beklemediğim şekilde ilgiyle karşılandı ve özellikle erkeklerin de dahil olması beni ayrıca mutlu etti. HeForShe, UN Women’in küresel cinsiyet eşitliği için başlattığı bir hareket. Ben de bunun en genç temsilcisiyim. HeForShe olarak bunun sadece kadınları ilgilendiren bir sorun olmadığını bir insan hakları sorunu olduğuna inandırmaya çalışıyoruz. Biz erkekleri özellikle davet etmek istiyoruz. Bizim asıl odak noktamız erkeklerin cinsiyet eşitliği ile ilgili harekete geçmesi.

EN GENÇ TOPLUMSAL CİNSİYET AKTİVİSTİ

Cinsiyet eşitliğiyle ilgili somut bilgilere sahip değiliz. En başta kalıplaşmış yargıları yıkmak adına toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşırsak bunun nasıl yarar sağlayacağı yönünde anlatımlar yaptık ve sunumlar hazırladık. UN Women Türkiye benimle iletişime geçti ve ülkedeki en genç HeForShe temsilcisi unvanını aldım.

AMAÇ KADIN LİDERLERİN SAYISINI ARTTIRMAK

Girl Up’ın birçok farklı odak noktası var. Ana fikir olarak olabileceğiniz en iyi lider olabilmek için fırsat sunuyor. Sonrasında ise dilerseniz cinsiyet eşitliği üzerine çalışın, dilerseniz iklim krizi ya da politika… Amaç kadın liderlerin sayısını artırmak. Ancak okulumda da gördüm ki mesela kızlar robotik takımına girmekten çekiniyorlar. Daha çok müzik, resim gibi alanlara dahil oluyorlar. Biraz araştırma yaptım ve “Girls Who Code” hareketine rastladım. Kodlamaya karşı özel bir ilgim olmamasına rağmen kızların bu konuda da kariyer yapabileceğini düşündüğüm için “Girls Who Code” hareketini Türkiye’ye getirdim.

30 BİN ÇOCUĞUA KODLAMA ÖĞRETTİK

1995 yılında bilgisayar bilimcilerinin yüzde 37'si kadındı. Bugün ise bu rakam sadece yüzde 24. İlaveten, bilgisayar bilimindeki kız çocuklarının en büyük düşüşünün 13-17 yaşları arasında biliyoruz. Buna karşın harekete geçmem gerekti ve okulumun robotik takımı ile iletişime geçtim. Onlar bana, savunduğum görüşe ve amaca inanarak desteklediler ve Girls Who Code hareketini ülkemize getirdik. Buradaki amaç bilgisayar bilimindeki kadın sayısını desteklemek ve artırmak. Ayrıca 2027 yılına kadar STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanındaki cinsiyetler arası uçurumu kapatmak. Girls Who Code Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz okul ziyaretleri neticesinde, kodlamanın ve robotiğin temel basamaklarını genç kızlara öğrettik ve bilimin eğlenceli taraflarını göstermeye çalıştık. Bu şekilde 30 bin çocuğa kodlama öğrettik.

SELİN OLARAK DEĞİL BİR TÜRK KIZI OLARAK ANILMAKTAN MUTLUYUM

Aktivizm benim için bir hobi değil. Kişiliğimin bir parçası. Dolayısıyla bundan 20 sene sonra da bu işlerin içinde olacağım. Bu çalışmalarımı destekleyecek nitelikte bir bölümde okumak istiyorum. Birleşmiş Milletlere bağlı farklı organizasyonlarla çalışmalar gerçekleştiriyorum. Bu benim için resmi bir iş oldu diyebilirim. Kendi jenerasyonumdan başlayarak değişim yaratmaya devam etmek istiyorum. Özellikle Türk kız çocuklarının sesi olabilmek istiyorum. Yaptığım işlerde Selin olarak öne çıkmak yerine Türkiye’deki kızların temsilcisi olarak anılmak beni daha mutlu ediyor. Zaten herkes kendi tutkusunu keşfederek o konuya destek verse ve bilinç uyandırmaya çalışsa anlamlı bir değişim yaratabileceğimizi düşünüyorum."