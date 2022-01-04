Türk kahvesini yurt dışında tanıtacaklar

Haberin Devamı

Projeyi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Mert Fırat Sarıoğlu ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Furkan Akdağ yaptı. İki öğrenci birlikte çektikleri Türk kahvesi ve fal kültürü temalı “The Cafedomancy” belgeseliyle Türk kültürü ve gelenek göreneklerini fona İzmir’in güzelliklerini yerleştirerek uluslararası festivallerde izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor. Belgesel, İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya bölümü öğretim görevlileri Serkan Şavk ve Deborah Hardt süpervizörlüğünde çekildi.

HER ŞEY ÖDEVLE BAŞLADI

Kahve kültürü ve kahve falı ile ilgili bir belgesel yapma fikrinin bir ödevden çıktığını söyleyen Mert Fırat Sarıoğlu projenin ortaya çıkışını şöyle anlattı:

“Bize verilen aslında bir ödevdi. Ama konuyu araştırıp derinleştikçe sadece ödevi yapıp geçmek istemedik. Kültürümüzü ve sahip olduğumuz zenginlikleri anlatmak, dünyaya duyurmak istedik. Önce Furkan, bana ‘böyle bir proje yapalım’ diye geldi. Biz de hemen araştırmalara başladık. Öncelikle mekanları inceledik, insanlarla konuşmaya başladık. Türk kahvesi ve fal kültürü üzerine araştırmalarımızı daha da derinleştirdik. Sonra da çekimlere başladık. İzmir’de Konak, Kemeraltı ve Karşıyaka’da günlerce süren çekimler yaptık.”

Haberin Devamı

MAKSAT MUHABBET OLSUN DİYE FAL BAKIYORLARMIŞ

Türk kahvesinin zengin tarihsel ve kültürel hikayesini fal kültürüyle birleştirerek anlatmak isteyen ikili belgeselin içeriği hakkında şunları söyledi:

“Yedinci yüzyıldan bu yana misafirperverlik simgesi olan Türk kahve kültürü ve ‘maksat muhabbet’ olsun anlayışıyla ortaya çıkmış falları anlattık. Önce insanlar birbirlerine hikayeler anlatıyorlarmış. Daha sonra kimilerinin hissiyatı daha güçlü olduğu için bunlar bilirkişi olarak kabul edilmeye başlanmış. Bilinmeyeni anlamlandırmak için başlamış bu çaba. Biz de bunu görsel olarak anlatmak istedik. Ve bu şekilde yola çıktık. Daha önce böyle bir şeyin yapılıp yapılmadığına dair araştırma yaptık. Evet, kahve üzerine anlatımlar vardı ama hem kahve hem fal kültürü üzerine bir belgesel çalışması yoktu. Biz de böylelikle bu çekim süreci yolculuğuna çıkmaya karar verdik.”

Haberin Devamı

BELGESEL CANNES YOLCUSU

“Günlerce sabahın erken saatlerinde evden çıkıp setimizi kurarak, insanlarla ön konuşmalar yaparak ve doğallığı yakalayarak çalışmayı hedefledik” diyen ikilinin belgeseli Cannes Film Festivali yolcusu. Aynı zamanda İzmir Kısa Film Festivali ve Adana Altın Koza Film Festivali’nde de yayınlanması öngörülüyor.