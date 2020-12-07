Türk İslam Arkeolojisi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Türk İslam kültürü geçmişten günümüze kadar devam eden geleneksel mirasın ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bölümdür. Bu bölüm üniversitelerde lisans programı olarak okutulmaktadır.

Türk İslam Arkeolojisi Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümün asıl amacı ilk Türk İslam devletlerinin İslam’ı tercih etmeleriyle başlamaktadır. İlk Türk İslam boyu olan Karluklar sayesinde Türkler Müslüman olmuşlardır. Ve daha çok yazılı edebiyata geçiş yapılmıştır. Türkler İslam’a geçiş yapmadan önce genellikle sözlü kitaplar ve konargöçer hayat tarzını benimsemişlerdir. Bu nedenle yapı inşaat ve yazı eserlerine rastlamak oldukça zordur. Fakat İslamiyet ile birlikte ibadethane yapılması kültürü de önem kazanmıştır.

Bu nedenle bugün Türkiye’de İslam tarihini araştırmak için kurum ve kuruluşlar oluşturulmuştur. Türk İslam Arkeolojisi bölümü bu amaç doğrultusunda kurulan kuruluşlar arasında en önemlilerindendir.

Türk İslam Arkeolojisi Mezunu Ne İş Yapar?

Türk İslam arkeolojisi bölümü dört yıllık bir üniversitedir. Mezun olan bireyler genellikle arkeolojik kazılara ve bulunan eserlerin çevrilmesinde rol oynamaktadır. Türk İslam arkeolojisi ve bu kültürü ilgilendiren her türlü mirasa sahip çıkmak için çalışmaktadırlar. Mezunların çalışma alanları genellikle Türkiye’de ahlat bölgesi olarak geçmektedir.

Türk İslam Arkeolojisi Kaç Yıllıktır?

Trük İslam arkeoloji eğitimi normal şartlar altında dört yıl olarak bilinmektedir. Fakat hazırlık eğitimi olması durumunda beş yıl olarak okutulduğuna da rastlanılmıştır. Bazı üniversitelerde zorunlu olurken bazı üniversiteler için isteğe bağlı hazırlık olur.

Türk İslam Arkeolojisi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Türk İslam arkeolojisi bölümünü okumak için öncelikle lise mezuniyeti şartı aranmaktadır. Devamında girilen sınavlar sonucunda Eşit ağırlık alanından almaktadır. Uygun eğitimi alabilmek için olması gereken en önemli özellik kesinlikle sabırlı olunması gerekir. Disiplinli çalışma görüşü hakim olunması da gerekmektedir.

Türk İslam Arkeolojisi Öğretimi İngilizce midir?

Türk İslam arkeolojisi bölümü için dünyanın pek çok yerinde zorunlu İngilizce eğitimi verilir. Fakat bazı üniversitelerde İngilizce eğitiminde şartlandırma yoktur. Türkiye’deki mevcut üniversitelerde bu eğitimler verilirken dönemden döneme değişiklikler göstermektedir. Fakat mevcut olan ders programları içerisinde İngilizce eğitimi bulunmaktadır.

Türk İslam Arkeolojisi Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Türk İslam arkeolojisi bölümü eşit ağırlık sıralaması ile almaktadır. Bu nedenle tarihe ve edebiyata önem veren bireyler için kesinlikle tercih etmelidir. Tercih yapılmadan önce kesinlikle karar verilmesi gereken durum arkeoloji alanına olan ilgidir.

Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Türk İslam tarihi dersinin en önemli dersi olarak İslam tarihi dersi gelmektedir. Ayrıca zorunlu Osmanlıca dersleri ve Arapça dersleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Türk dili ve arkeoloji ile alakalı bazı dersler de bulunmaktadır.

Türk İslam Arkeolojisi Bölümünün İş İmkânları Ve Olanakları Nelerdir?

Türk İslam Arkeolojisi mezunları genellikle Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme sınavı ile kamuda görevlendirilmektedir. Ayrıca üniversite bünyesinde öğretim elamanı olma imkânları da vardır. Bunun yanı sıra özel sektörde de geniş bir çalışma alanı da barındırmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Türkiye de en son mezun olan Türk İslam Arkeolojisi işini yapan bireyler Van Ahlat bölgesinde çalışmaktadır. Bu bölge tarihi ve coğrafi açıdan Türk İslam Arkeolojisi için geniş imkânlar sunmaktadır. Ayrıca Arapça ve Osmanlıca dersleri sayesinde çevirmenlik yapabilme imkânına da sahip olabilirler.

Türk İslam Arkeolojisi Çalışma Alanları Nelerdir?

Türk İslam Arkeolojisi daha çok Türk ve Arap medeniyetlerinin İslamlaşma dönemini inceler. Bu dönemde bırakılan tarihi eserler ve yazıtlar incelenir. Çalışma alanları eski mezar yatakları, savaş alanları ve medreselerdir. Ayrıca türbe ve kümbetlerin hangi İslam âlimi veya İslam liderinin belirlenmesinde görev almaktadırlar. İslam tarihi arkeologlarının keşfettiği en büyük kazı ve yazıtlar bugünkü Domaniç Bilecik etrafında bulunmuştur. Türklerin İslam’a ne zaman geçtiği hakkında derin araştırmalar yapmaktadırlar.

Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye’ de bu bölümde lisans eğitimi veren çok az sayıda üniversitede bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi olarak bilinmektedir. Bu üniversite bu bölüm hakkında dünya standartlarında eğitim vermektedir.