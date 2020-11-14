Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı başladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, elektronik ortamda hazırlanan ve Türk işaret dili yeterliliğini ölçmeyi hedefleyen sınavın 3 gün süreceği belirtildi. Toplam 5 oturum olacak şekilde yapılacak sınavda; dil bilgisi, Türk İşaret Dili, Türkçe çeviri soruları, hikaye üretme ve resim betimleme gibi başlıkların yer alacağı kaydedilen açıklama şöyle:

"Sınavda sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek. Sınav süresi göz önünde bulundurularak bütün bilgisayarlar kontrol edildi. Ayrıca, her salonda aday sayısının 2 katı kadar bilgisayar hazırlandı. Toplamda 223 adayın başvurduğu sınav, 'kavrama' ve 'üretim' olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sınava katılım sağlayan adayların Türk İşaret Dili yeterlilikleri 'A1,A2; B1,B2; C1,C2' seviyelerinde belgelendirilecek. Sınav, Türk İşaret Dili Tercümanlarının dil yeterliliklerinin ölçülebilmesi amacıyla yapılıyor"