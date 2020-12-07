Türk Halkbilimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Türk kültürü çok uzun yüzyıllar öncesine dayanan çok köklü kültürlerden bir tanesidir. Özellikle Türklerin farklı coğrafyalarda yaşamış olması Türk kültürünün de farklı alanlarda gelişmesini sağlamıştır. Bu sebeple Türk kültürü ile ilgili çalışma alanları oldukça fazladır. Türk kültürüne ilgisi olan öğrenciler bu alanla ilgili eğitim almak ister ve Türk kültürü ile ilgili araştırmalara başlar. Türk kültür okumak isteyen öğrencilerin bölümle ilgili merak ettiği birçok detay bulunur.

Türk Halkbilimi Bölümü Nedir?

Türk halk bilimi yüzyıllar öncesinden günümüze kadar Türk tarihi boyunca yer edinmiş; halk oyunları, Türk edebiyatı, el sanatları, Türk Halk Müziği, Türk inançları gelenek ve göreneklerini inceleyen bir disiplindir. Türk Halkbilimi Bölümü Türkiye ve Türki Cumhuriyetler ile ilgili kültürel eserleri bilimsel yöntemlerle araştırarak yorumlayan bir bölümdür. Bu alanlarda toplanan bilgiler analitik olarak açıklanarak çalışmalar yapılır.

Türk Halk Bilimi Eğitim Süresi Kaç Yıl Devam Eder?

Türk Halk Bilimi Bölümü’nde okumak isteyen öğrenciler üniversitelerde edebiyat fakültelerinde 4 yıllık bir lisans eğitimi alarak bu bölümden mezun olabilir. Türk Halk Bilimi Bölümü’nde okumak isteyen öğrenciler sözel puan türünde gerekli olan puanı alarak üniversitelerde bu bölümde okumaya hak kazanır. Türk Halk Bilimi Bölümü ülkemizde sınırlı sayıda üniversitede eğitim vermektedir.

Türk Halk Bilimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerde Türk kültürü üzerine yapılacak araştırmalar için görevli olan Türk Halk Bilimi Bölümü hem Türk kültürünü birçok açıdan ele alarak Türkiye Türkleri ve diğer Türki Cumhuriyetlerin ortak özelliklerini inceleyerek bu alanda çalışmalar yürütür. Bu sebeple birçok farklı farklı alanda dersler Türk halkbilimi bölümünde görülür. Türk halk bilimi bölümünde okuyan öğrencilerin sorumlu olduğu dersler şunlardır;

- Halkbilim tarihi

- Osmanlı Türkçesi

- Türk halk edebiyatı

- Halk bilimi ve sosyoloji

- Gelenek, görenek ve halk inançları

- Kültür ekonomisi ve yönetimi

- Yenileşme dönemi Türk edebiyatı

- Halk bilimi Medya ilişkisi

- Kültürel antropoloji

- Türk dili ve kompozisyon

- Türk kültür coğrafyası

- Türk kültür tarihi

- Halkbilimi kuramı ve yöntemleri

- Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı

- Festivaller ve şölenler

- Halk dansları gibi daha birçok dersten, öğrenciler 8 yarıyıllık bir eğitim süreci boyunca sorumlu olur. Bu dersleri başarı ile bitiren geçen öğrenciler Türk Halkbilimi Lisans diploması almaya hak kazanır.

Türk Halkbilimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Türk halk bilimi bölümünden mezun olan kişiler; Türk kültürü, halk oyunları, edebiyat eserleri, müzik alanlarında ve daha birçok alanda çalışabilir. Böylece Türk kültürünü tanıtıp yaşatmak amacıyla Türk Halkbilimi mezunları çalışır.

Türk Halk Bilimi Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

Türk halk bilimi bölümünden mezun olan kişiler hem devlette hem özel sektörde birçok alanda çalışma yürütebilir. Bu bölümden mezun olanlar genel olarak şu alanlarda çalışma yürütür.

- Kent müzeleri

- Belediyelerin kültür birimleri

- Basın Yayın kuruluşları

- Organizasyon şirketleri

- Eğitim Kurumları

- Medya şirketleri

- Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı bölümler

- Uygulamalı halk bilimi müzeleri gibi birçok alanda çalışma yürütebilirler.

Türk halk bilimi bölümünden mezun olan kişiler devlet kurumlarında çalışmak istiyorsa KPSS sınavından yeterli puanı alarak bu bölüm çerçevesinde devlet kurumlarında çalışmaları mümkündür.

Türk Halkbilimi Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunmaktadır?

Türk halkbilimi bölümü ülkemizde kısıtlı sayıda üniversitede bulunmaktadır. Bu sebeple bu bölümü okumak isteyen öğrenciler genel olarak bu bölümle ilgili araştırma yapmalı ve bu bölümün hangi üniversitelerde olduğunu bilmelidir.

Türk halkbilimi bölümü bulunan üniversiteler şunlardır;

- Hacettepe Üniversitesi

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

- Erciyes Üniversitesi

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olmak üzere toplamda 5 tane Üniversite’de yer almaktadır.