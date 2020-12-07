Türk Halk Oyunları Bölümü Nedir Ve Mezunu Ne İş Yapar? Bölümü Olan Üniversiteler, Dersleri Ve İş İmkanları

Türk Halk Oyunlarının birçok çeşit ve türleri vardır. Her yörenin kültürüne göre değişiklik göstermektedir. Erzurum'da Bar, Güneydoğu ve Doğu'da Halay, Trakya'da Hora, Karadeniz'de Horon, Kars- Ardahan'da Lezginka adları verilir.

Türk Halk Oyunları Bölümü Nedir?

Türk halkında geçmişten günümüze yer edinmiş olan yöreye göre değişiklik gösteren bir dans çeşididir. Bir sanat disiplinidir. Bu oyunların sahnelenmesini, geçirdiği evrimi araştıran, inceleyen ve sergileyen bir sanattır.

Türk Halk Oyunları Bölümünün Amacı Nedir?

Türk Halk Oyunları bölümünün genel amacı alanında teorik ve pratik donanıma sahip kimseler olması. Sanatsal ve bilimsel anlam da gelişmeye açık bireyler yetiştirmektir. Halk oyununu ve kültürünü bilinçli ve doğru şekilde nesillere aktarabilmek ve korumaktır. Yani Türk Halk Oyunları alanında birer akademisyen yetiştirebilmektir.

Türk Halk Oyunları Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Türk Halk Oyunları Bölümünden mezun kişiler Türk kültürünün bir parçasını günümüze taşır. Farklılıkları araştırır ve insanlara sergiler, öğretir.

Türk Halk Oyunları Bölümü Kaç Yıllıktır?

Türk Halk Oyunları Bölümü, Üniversitelerin konservatuar alanında eğitim verilir. Dört yıllık lisans bölümüdür. Bu bölüm de özel yetenek üzerinden sınava tabi olup başarılı olanlar okuyabilmektedir.

Türk Halk Oyunları Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Türk Halk Oyunlarına ilgi duyan, dans etmeyi seven ve yeteneği olması gerekmektedir.

Türk Halk Oyunları Bölümü Eğitimi İngilizce midir?

Türk Halk Oyunları Bölümünde İngilizce eğitimi zorunlu ders olarak verilmektedir.

Türk Halk Oyunları Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Türk Halk Oyunları Bölümü özel yetenek sınavına göre almaktadır. Her okulun kendine özgü sınavı vardır. Tarihleri ve sınav bilgilerini okulun kendi sitesinden takip etmeleri gerekmektedir. Her okulun sınav tarihi, zamanı farklılık göstermektedir.

Türk Halk Oyunları Bölümü Dersleri Nelerdir?

- İngilizce

- Müziksel İşitme Okuma ve Yazma 1-2

- Çalgı 1-2-3-4-5-6

- Türk Halk Oyunları Teori ve Uygulamaları 1-2-3-4-5-6-7-8

- Bale Egzersizleri 1-2

- Ritim Bilgisi 1-2-3-4-5-6-7-8

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

- Türk Dili

- Piyano 1-2

- Türk Müziği Nazariyatı ve Solfeji (Thm) 1-2

- Yöre Müzikleri 1-2

- Repertuar Tho 1-2

- Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

- Türk Halk Bilimi

- Koreoloji

- Türk Müziği Nazariyatı ve Solfeji (Tsm) 1-2

- Asma Davul 1-2

- Dans Tiyatrosu ve Doğaçlama

- Hareket Notasyonu ve Sahne Bilgisi

- Drama

- Çocuk Gelişimi ve Halk Oyunları

- Dans Antropolojisi

- Araştırma Metot ve Teknikleri

- Türk Halk Müziği Repertuarı

- Giyim Kuşam Süslenme

- Benesh Hareket Notasyonu 1-2

- Türk Halk Oyunları Müziği Repertuarı 1-2

- Dans Anatomi

- Türk Sanat Müziği Repertuarı

- Dans Tarihi

- Makyaj

Türk Halk Oyunları Bölümü İş İmkanı ve Olanakları Nelerdir?

- Halk eğitim merkezlerinde eğitmen

- Milli eğitim bakanlığı kapsamında ya da özel okullarda müzik öğretmeni

- Özel dans okulunda eğitmen gibi alanlarda iş imkanı sunulmaktadır.

Türk Halk Oyunları Bölümü Olan Üniversiteler Nerelerdir?

- Ankara Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- Bilkent Üniversitesi

- Başkent Üniversitesi

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

- İstanbul Teknik Üniversitesi

- Mimar Sinan Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi

- Gaziantep Üniversitesi

- Selçuk Üniversitesi

- Uludağ Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

- Afyon Kocatepe Üniversitesi

- Anadolu Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Dokuz Eylül Üniversitesi

- Çukurova Üniversitesi

- Dicle Üniversitesi

- Mersin Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi

- Trakya Üniversitesi

- Fırat Üniversitesi

- Bülent Ecevit Üniversitesi

- Kafkas Üniversitesi

- On Dokuz Mayıs Üniversitesi

- Ordu Üniversitesi

- Karadeniz Teknik Üniversitesi

- On Sekiz Mart Üniveristesi

- Giresun Üniversitesi

- Gazi Osman Paşa Üniversitesi

- Kocaeli Üniversitesi

- Adnan Menderes Üniversitesi

- Mustafa Kemal Üniversitesi

- İnönü Üniversitesi

- Adıyaman Üniversitesi

Bu üniversitelerde konservatuar bölümleri mevcuttur. Dört yıl, sekiz dönem eğitimde başarılı öğrencilerin Türk Halk Oyunları bölümünü bitirip lisans diploması almaktadır.