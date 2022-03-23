Türk edebiyatı roman özellikleri, yazarları, klasikleri ve öneleri nelerdir?

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Bu bakımdan Türk edebiyatı Sanat tarihi içerisinde önemli rol üstlenmiştir. Romanları ve özelliklerini öğrenebilir ve romanların ana temalarından bilgi alabilirsiniz. Sizin için Türk edebiyatı romanlarını, özelliklerini, yazarları, klasikleri detayları ile derledik.

Türk Edebiyatı öncesinde Osmanlı döneminde Divan edebiyatı yaygın sanat dalı olarak kullanılırken, Cumhuriyetin ilan edilmesiyle ve Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla birlikte Türk edebiyatı hızla gelişmeye başlamıştır.

Türk Edebiyatı Roman Özellikleri Nelerdir?

Türk Edebiyatı Roman özellikleri Divan edebiyatına göre gözle görülür farklar taşımakta ve önemli özellikleri içerisinde barındırmaktadır. Türk edebiyatının özellikleri incelenecek olursa;

-Türk Edebiyatı romanlarında 3 temel bakış açısı vardır.

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-Dili daha yalın ve düz kelimeler kullanılmıştır.

-Romanlarda betimlemeler oldukça uzun tutulmuştur.

- Yaşanması olası durumlar anlatılmaktadır.

-Hikayeye göre çok daha uzun ve sürükleyici yapısı vardır.

-Kişi, Mekan, zaman kavramı net olarak belirtilir, hatta dönem romanlarında çok detay verilmektedir.

Türk Edebiyatı Yazarları Kimdir?

Türk edebiyatı yazarları Cumhuriyet dönemi ile birlikte daha çok kurtuluş savaşı anlatılması o dönemin yaşanmış acı ama gerçek olayları detaylı şekilde tasvir eden yazarlar bu dönem içerisinde insani tüm duyguları detaylı ancak yalın bir dil ile anlatmaya çalışmışlardır.

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Sanatçılar, Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazan Sanatçılar, Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Sanatçılar, Modern anlayışı Esas Alan Sanatçılar olarak gruplara ayrılmaktadır.

İlk Türk romanı 1872 yılında Şemseddin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. Oldukça ağır bir dille yazılmıştır. Daha çok Arapça ve Farsça kelimeler ile yazılmıştır. Serveti Fünun döneminde sanat anlayışı sanat sanat içindir düsturu ile yola çıkmış ve 1925 yılında Halit Ziya Uşaklıgil bu dönemin en önemli romancısı sayılır. Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanı çok okunmuştur.

Halide Edip Adıvar Türk edebiyatının savaş ve kurtuluş döneminde kaleme aldığı Ateşten Gömlek, vurun kahpeye adlı romanı ile birlikte Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu önemli eserlerinden yer almaktadır. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte Romanlar daha çok ulusçuluk teması ile yazılmıştır.

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Ulusçuluk akımı, Kurtuluş savaşını daha çok konu almıştır. 1960’dan sonra ulusçuluk akımı o dönemin toplumsal ayaklanmaları ile toplumcu akımı ile başlamıştır. 1980 yıllarında darbe dönemleri de bu akımı içerisinde almıştır.

Yakın geçmiş tarihine ait yazarlar Özellikle 1960 yıllarında en bilinen ve filmlere konu olan yazar Rıfat Ilgaz olmuştur. Sonrasında Yusuf Atılgan, Mehmet Seyda gibi yazarlar değerli romanlar yazmıştır.

Türk Edebiyatı Klasikleri Nelerdir?

1950 yıllarında batıya yaklaşım aydınlanma dönemi olarak Türk Edebiyatında yerini almıştır. Özellikle toplumsal olayların yeni yeni başlaması bu yıllar içerisinde Yaşar Kemal – İnce, Yusuf Atılgan – Anayurt Oteli, Suat Derviş – Fosforlu Cevriye örneklerden bazılarıdır.

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Türk Edebiyatının en önemli yazarlarından birisi Sabahattin Ali olmuştur. Kürk Mantolu Madonna eserlerinden birisidir. Ayrıca, Fakir Baykurt, Yılanların Öcü, Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu, Orhan Kemal – Bereketli Topraklar Üzerinde, Aziz Nesin, Zübük, Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Kemal Tahir, Esir şehrin İnsanları, Rıfat Ilgaz, Hababam Sınıfı gibi klasikler hala çok önem taşımakta ve okunmaktadır.

1980 sonrası Türk edebiyatı yazarlarına bakılacak olursa Mehmet Eroğlu, Latife Tekin, Ayla Kutlu, Buket Uzuner, Tezer Özlü, Erendiz Atasü, Nazlı Eray, Öner Yağcı, Hulki Aktunç, Alev Alatlı, Leyla Erbil gibi birçok sanatçıda toplumsal yaklaşımla yazılan romanların yanı sıra bireysel ve özgün anlatımları da dikkat çekmektedir.