Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Türk dili yapı ve gelişimine katkı sağlayan, diğer diller ile olan bağlantısını inceleyen, tarihte ve bugünde ne durumda olduğunu incelemek üzere eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü nedir? Türk dili ve edebiyat mezunu ne iş yapar? Türk dili ve edebiyat öğretmenliği bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları nelerdir? Sorularının detaylarını meslek seçimi açısından yön vermesi amacıyla sizler için derledik.
Tarihin geçmişinden bugüne değin Türk dilinin yaşamış olduğu uzun bir süreç bulunur. dil ve edebiyat denildiğinde bir halkı ve o halkı oluşturan insanlar akla gelmektedir. Dil sürecinde genel bir bilince sahip olunması bu nedenle büyük bir öneme sahiptir.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Nedir?
Türk dili ve edebiyatı; Türkçe dilinin genel yapısı ve tarih içerisinde yaşamış olduğu gelişmeleri ele alan bir lisans programıdır. Eğitim kurumlarında öğretim gören öğrencilere bu öğrenilmiş olan yapı ve gelişmeler hakkında bilgi vermeyi sağlamaktır. Eğitim sektöründe Türk dili ve edebiyat öğretmenliği bölümünden mezun olan eğitmenlerin öğrencilere katkı sağlanması hedeflenir.
Öğrenmeye açık ve öğretmeyi seven kişilerin tercih etmesi gereken Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği bölümü Türk dili hakkında detaylı bilgi vermektedir. Türkçe diline karşı ilgili olanların tercih edebileceği bir bölümdür. Türkçenin genel yapısı, diğer diller ile olan bağlantısı gibi detayları öğrenip öğretmeyi hedeflemelidir. Öğrencilerle iletişim kurma becerisine sahip, sorumluluk sahibi ve soğukkanlı olmaları başlıca aranan özellikler arasında yer almaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?
Türk dili ve edebiyat öğretmenliği bölümü 4 yıllık eğitim süresine tabidir. Mezun olabilmek için 240 akts hakkını doldurması gerekir. Aynı zamanda okumuş olduğu üniversitenin mezuniyet koşullarını da yerine getirmekle yükümlüdür. Türk dili ve edebiyat öğretmenliği bölüm mezunları okul bitiminin ardından Türk dili ve edebiyat öğretmeni unvanına sahip olurlar. Bu unvanı alan kişilerin meslek hayatları boyu ana görevleri öğretmenliktir. Çalışılan eğitim kurumları tarafından verilen görev doğrultusunda öğrencilerine Türk dili ve edebiyatı derslerini en iyi ve verimli şekilde öğretirler.
Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler
Marmara Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Başkent Üniversites
Ege Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
İzmir Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Samsun Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Düzce, Gaziantep, Kırklareli, Kıbrıs gibi daha sayabileceğimiz ülkemizin her ilinde Türk dili ve edebiyat öğretmenliği bölümü mevcuttur.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Dersleri
Bölüm öğrencileri 8 dönemlik eğitim aşamasından geçerler. Türk dili ve edebiyat öğretmenliği mezunları; Türkçe dil ve edebiyatı öğretmenliği mesleği hakkında bilgi sahibi olunabilecek pek çok dersi görme şansı bulurlar. Türk dili ve edebiyat öğretmenliği eğitim sırasında aday öğrenciler için derslerin bir kısmına bakarsak;
Yazılı ve sözlü anlatım
Eğitim bilimlerine giriş
Gelişim psikolojisi
Öğretme, öğrenme kuram ve yaklaşım bilimleri
Edebiyat bilgi ve kuramı
Türk dil bilgisi şekil bilgileri
Ölçme ve değerlendirme becerisi
Türk halk edebiyatı
Eski Türk edebiyatı
Program geliştirme ve öğretim teknikleri
Dersleri başta olmak kaydıyla, 4 yıl boyunca pek çok dersten sorumlu tutulurlar.
Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği İş İmkanları
Mezunlar çalışmayı seçtikleri kamu ve özel sektör eğitim kurumlarında çalışma hayatına devam edebilirler. Aynı zamanda üniversitelerde devam edebilirler. Eğitim bitiminde kamu alanında çalışabilmek için gerekli olan sınavlardan geçilmesi süreci de bölüm mezunlarını beklemektedir.
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