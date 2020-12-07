Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, halkların ve halkları oluşturan dilleri hakkında genel bir bilgiye sahip olması konusunda çok önemli bir rol oynar.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, toplumu oluşturan dilin yapısını, özelliklerini ve bu dilin zaman içindeki değişimini inceleyen bir bölümdür. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk edebiyatının geçmişini ve bugününü araştırarak, tarihine hakim olmak için araştırma yapan bir lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler meslek hayatlarında “Türk Filologu” ya da “Filolog” olarak görev yapar. Dil ve edebiyat, halkı ve halkları oluşturan en önemli parçalardan biri olan dil hakkında bir bilince sahip olması konusunda büyük bir rol oynar.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Amacı Nedir?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk edebiyatının geçmişini, tarihini ve bugüne kadar gelirken yaşadığı evrimi inceleyerek diğer ülkelerin dilleri ile karşılaştıracak bilgili ve yetkin meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümü tercih edecek kişilerin Türkçe’yi sevmesi ve yenilikleri yakından takip etmesi, tarihe, kültüre ve dil özelliklerine hakim olması gerekir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Fakat bazı üniversiteler öğrencilerine 1 sene İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor. Bu nedenle eğitim süresi 5 seneye çıkıyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan başarılı bir puan elde etmeniz gerekir. Aynı zamanda bu Bölümü okuyacak kişilerin tarihe, edebiyata ve Türkçeye ilgisi olması gerekir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğretimi Türkçe verilen bir eğitimdir. Fakat bazı üniversiteler 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü TYT ve AYT sınavından alacağınız puan türüne göre öğrenci alır. Bu bölümde okuyacak olan kişilerin sözel becerisi yüksek ve bu konuda meraklı kişiler olmadı gerekir. Aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü okumak isteyen kişilerin araştırmacı, diğer ülkelerin dillerine ve edebiyatlarına da meraklı, mukayese yeteneği gelişmiş olması gerekir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Romanı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

Eski Türk Edebiyatı

Edebi Sanatlar ve Nazım Bilgisi

Türkçe Kompozisyon

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

Türk Halk Edebiyatı

Eleştiri Kuramları

Osmanlıca

Türk Dil Tarihi

Türk Halk Bilimi

Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri

Türkiye Türkçesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, Türk dilinin kökeninden yapısına ve dilin zaman içindeki gelişimini inceleyerek yükümlü oldukları dilin korunması ve profesyonel bir şekilde geliştirilmesinin sağlanması için çalışan yerlerde hizmet verir. Bu bölüm mezunları pedagojik formasyon alarak öğretmen olarak özel okullarda ve devlet okullarında çalışma imkanı da buluyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Reklam Ajanslarında (Metin Yazarlığı)

Türkçe Öğretmenliği (İlköğretim)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Ortaöğretim)

Kütüphaneler ve Arşivlerde

Gazete ve Dergilerde (Editörlük)

Televizyon Kanallarında

Türk Dil Kurumu

Yazarlık

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları pek çok kamu kurumda ve özel sektörde çalışma imkanı buluyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL)

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL)

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA)

HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ.

YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL)

MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL)

BAŞKENT ÜNİ.

EGE ÜNİ. (İZMİR)

ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR)

YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL)