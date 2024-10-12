‘Türk Çeyiz Geleneği’ Belgrad’da tanıtıldı

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in eşi Tamara Vucic’in himayesinde bu yıl 8’incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali’ne katıldı. Festivalde, olgunlaşma enstitüleri tarafından hazırlanan Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, ‘Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk’ adlı 25 parçadan oluşan defile yapıldı.

TÜRKİYE’NİN ‘ODAK ÜLKE’ SEÇİLMESİ ÇOK KIYMETLİ

Emine Erdoğan defile öncesi, “Enstitülerimiz binlerce yıllık yaşanmışlığın, farklı coğrafya ve iklimlerin izlerini taşıyan dokuma ve nakışlarımızın dilini günümüze tercüme ediyor. Ustalarımızın ellerinde, Türk kültürünü yansıtan pek çok geleneksel el sanatları, bugünün vizyonuyla özgün bir yoruma ulaşıyor” diye konuştu. Daha sonra Erdoğan, katıldığı festivalle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Farklı kültürlerin buluştuğu bu özel atmosferde Türkiye’nin ‘odak ülke’ olarak seçilmesi, tarihimizin ve kültürümüzün dünyaya tanıtılması adına çok kıymetli bir adım” dedi.