Türk bilim insanları veliler için otizm kitabı hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından, ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ ile ilgili paylaşımda bulundu. Otizmli çocukların ‘özel çocuklar’ olduğunu belirten Selçuk, şunları söyledi:

"Onlar uzak mesafeden gelen gezginler gibi sanki bizlere dünyadaki varlığımızla ilgili önemli şeyleri hatırlatmak için burada. Sadece duyularımızla onları anlamaya çalışmak yetmez. Aklımızın ötesinde kalbimiz, gönlümüz devreye girmeli. Normale takılıp kalmak çoğu zaman hizamızı kaybettirir. Herkesin nevrotik olduğu bir dünyada, normalin nevrotik olmak olduğunu unutmaya yol açar. Onların oldukları gibi sevildiklerini bilmeye ihtiyaçları var. Bizim sabrımıza ihtiyaçları var. Selimiye bir günde inşa edilmedi. Kendi şah eserlerini yapmak için buradalar. Onların başarılı olmaları için umutlarına ve hayallerine ulaşmalarına yardımcı olacak insanlara ihtiyaçları var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak hazırız. Oslo Üniversitesi’nden bilim insanları Kamil Özerk ve Meral Özerk, velilerimiz için çok değerli bir kitap yazdı. Bugüne armağan olsun diye. Yarından itibaren dijital kitabımızı ücretsiz olarak okuyabilirsiniz."

Dijital kitaba, 3 Nisan’dan itibaren MEB’in internet sitesi ‘meb.gov.tr’ ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi ‘orgm.meb.gov.tr’ adreslerinden erişilebilecek.