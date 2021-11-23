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Türk Beşleri kimlerdir ve eserleri nelerdir? Türk Beşleri olarak bilinen besteciler

Türk Beşleri kimlerdir ve eserleri nelerdir Türk Beşleri olarak bilinen besteciler

Müzik yıllardır hayatımızda olan ve farklı alanlarda pek çok eser bulunan bir olgudur. Türk müziği ve Türk halk müziği günümüzde pek çok kişi tarafından sevilen bir müzik türüdür. Bunun yanında Batı müziğinin de eklenmesi ile karşımıza Türk beşleri çıkmaktadır. Türk beşleri olan birden fazla sanatçımız bulunmaktadır. Peki Türk beşleri kimlerdir ve eserleri nelerdir? Türk beşleri olarak bilinen besteciler hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

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  Müzik alanında Türk beşleri pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Türk beşleri eski dönemlerde yaşamış yetenekli müzisyenlerden oluşmaktadır. Türk beşleri olarak bilinen sanatçıların birbirinden farklı eserleri yer almaktadır. 

 Türk Beşleri Kimlerdir? 

 Türk beşleri besteci ve yazarlardan meydana gelmektedir. Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde verdikleri eserleri ile edebiyat ve kültür alanında büyük gelişmeler yaşanmasını sağlamışlardır. Türk beşleri genellikle batı müziğin önemini vurgulamaktadır. Batı müziği yapısı içerisinde klasik Türk müziği ve Türk halk müziğinin renklerini kullanmayı amaçlamışlardır. 

 Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından sonra ulusalcı eğitim ve kültür politikaları sonucunda pek çok yetenekli müzizyen ülkemizden yurt dışına gönderilmiştir. Gönderilen bu isimler Türk beşleri olarak adlandırılmaktadır. Bu müzisyenler o dönemde önemli eserler vermiş ve özellikle kültürel alanda ülkenin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Türk beşleri olarak adlandırılan müzisyenlerimiz şunlardır: 

 - Ulvi Cemal Erkin

 - Cemal Reşit Bey

 - Ahmet Adnan Saygun

 - Hasat Ferit Anlar

 - Necil Kazım Akses 

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 Türk beşleri olarak adlandırılan bu sanatçılar Atatürk tarafından yurt dışına gönderilmiştir. Gönderilme amacı oradaki sanatı ve kültürü öğrenip Türkiye'ye uyarlamak olmaktadır. Türk beşleri orada farklı kültürleri görmüş ve farklı müzikler dinlemişlerdir. Daha sonra ise Türkiye'ye dönmüş ve ülkemizde müziğe farklı bir yorum katmışlardır. 

 Türk Beşleri Eserleri Nelerdir? 

 Türk beşleri olarak adlandırılan yetenekli 5 sanatçı Türk müziğini evrensel düzeye ulaşmasını amaçlamış ve bu anlamda batı yapısı müziği içerisinde Türk müziği ile birlikte Türk halk müziğini kullanmıştır. Ayrıca birbirinden farklı ve çok değerli eserler vermiştir. Türk beşleri olan sanatçılarımızın önemli eserleri şunlardır: 

 - Cemal Reşit Bey: Cumhuriyetin Onuncu Yıl Marşı, Lüküs Hayat Opereti ve Enstantaneler eserlerini vermişlerdir.

 - Ulvi Cemal Erkin: Köçekçe Süiti, Bülbül Ayın Ondördü ve Beş Damla en önemli eserleridir.

 - Hasan Ferit Anlar: Viyolonsel Konçertosu, Türk Süit'i ve Yaylı Dördül önemli eserleri olmaktadır.

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 - Ahmet Adnan Saygun: Kerem, Köroğlu ve Gılgamış Operaları, Yunus Emre Oratoryosu ve İnci'nin Kitabı adlı piyano eseri en önemli eserleri arasında yer almaktadır.

 - Necil Kazım Akses: Çiftetelli, Sesleniş, Eskilerden İki Dans, Bir Divandan Gazel ve Minyatürler en önemli eserleri olmaktadır. 

 Türk Beşleri Olarak Bilinen Besteciler 

 Türk beşleri olarak bilinen besteciler 5 kişiden oluşmaktadır. Bu besteciler yetenekli bestecilerden oluşup Türk müziğine büyük katkılar sağlamıştır. Türk beşleri olarak bilinen bestecilerimiz hakkında şu bilgiler verilebilir: 

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 - Cemal Reşit Bey Türk beşlerinin en yaşlı üyesi olmaktadır. Yurt dışlında eğitim görmüş olan Cemal Reşit Bey besteci ve piyanist olmasının yanı sıra orkestra yöneticiliği de yapmıştır. 

 - Ulvi Cemal Erkin 1925 yılında devlet burcu kazanmış ve bu burs ile yurt dışında eğitim almıştır. Besteci ve piyanist olan Ulvi Cemal Erkin bazı kurumlarda da öğretmenlik yapmıştır. Tüm eserleri seslendirilen tek Türk besteci Ulvi Cemal Erkin olmaktadır. 

 - Hasan Ferit Anlar iyi bir kanun yorumcusudur. 1927 yılında yurt dışına gitmiş ve eğitimini tamamlamıştır. Orkestra yöneticiliği, müzik tarihi ve kompozisyon öğretmenliği yapmıştır. 

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 - Ahmet Adnan Saygun 1928 yılında devlet burcu ile yurt dışına girmiştir. Bestecilik, etnomüzikoloji ve eğitim alanlarında Türk müziğine katkı sağlamıştır. 

 - Necil Kazım Akses ise yurt dışına 1926 yılında gitmiş ve eğitimini tamamlamıştır. Türk beşleri içerisinde en genç üye olarak bilinmektedir. Besteciliği ve öğretmenliği dışında sanat kurumlarında yöneticilik de yapmıştır. 

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