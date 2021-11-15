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Turizmde iş garantili eğitim

#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#MEB
Turizmde iş garantili eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında “Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalandı. İki bakanlık arasında imzalanan protokolde turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amaçlanıyor. İlgili iki bakanlığın 2018 yılında başlattığı mesleki ve teknik iş birliği çalışmaları sonucunda İstanbul pilot bölge olarak seçildi. Bir sonraki adımın turizm bölgeleri olması hedefleniyor.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalanan protokolle ilgili “Böylece İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okullar ile seçilen oteller işbirliği içerisinde çalışacak. Sevgili öğrencilerimiz iş yerlerinde, mesleki eğitimlerini sürdürecek. Ve özellikle turizm sektöründe mesleki eğitim merkezi programı uygulamalarının yaygınlaştırılması ile otel çalışanlarının eğitim öğretime katılımlarının artması sağlanacak” dedi.

25 BİN İSTİHDAM
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde dün düzenlenen ‘Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü’ ile 25 bin kişiye istihdam sağlanacak. İmza töreninde mesleki ve teknik eğitimin turizmdeki önemine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığıyla başlatmış olduğumuz tek kanatlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri üzerindeki iş birliğinin ikinci kanadını takıyoruz; mesleki eğitim merkezi. Sektör dört yıl emek verdiği, mesleki gelişimini birebir takip ettiği bir öğrenciyi mezun olduğu zaman da istihdam etmek istiyor. Sektörün temsilcilerinin doğrudan eğitim sürecinde yer aldığı bir eğitim türünü oluşturduk. Dört yıl boyunca buradaki öğrenciler asgari ücretin en az üçte biri kadar da ücret alıyorlar. Mesleki Eğitim Merkezleri’nden mezun olanların istihdam oranı eğitim aldıkları alanlarda yüzde 88’ler civarında. Bu oran, Almanya’daki dual meslek eğitimindeki istihdam oranından bile çok daha yüksek” dedi.

OTELLERDE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
Mesleki Eğitim öğrencilerinin sektörle iç içe olmasının hedefleyen proje kapsamında yapılan çalışmaları aktaran Bakan Özer sözlerini, “Artık İstanbul’da ayrı binalarda meslek eğitim merkezi olmayacak. Otellerde Mesleki Eğitim Merkezleri’ni kuruyoruz. Bu çok önemli. Öğrenci artık otellerde o bir günlük eğitimini alacak, bir daha okula gitmeyecek, eğitimlerine otellerde devam edecek” diye sürdürdü.

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İŞ GARANTİLİ EĞİTİM
Turizm sektörüne donanımlı eleman yetiştirmek için imzalanan projeyle ilgili Bakan Ersoy da, “Öğrenciler uygulamalı stajlarını otellerde yapıyor. Yani iş garantisi zaten öğrenci okula adım attığı an başlıyor. Protokolle ilişkilendirilmiş otel zinciriyle birlikte eğitim görmeye başlıyor. Stajlarını dört yıl boyunca ilgili otelde alıyor. Ve bütün departman müdürleriyle, genel müdürle tanışıyor. Zaten başarılı olan öğrenciler orada tekliflere hazır hale geliyor. Her bir otel de kendi yetiştirdiği öğrencisini otomatikman işe almak istiyor.

3 DİL BİLECEKLER
Turizm sektöründe yabancı dil konusunda yetkin eleman sıkıntısı çekildiğini paylaşan Bakan Özer Mesleki Teknik Anadolu Liseleri’nde İngilizce, Rusça ve diğer seçmeli bir dille birlikte üç dilde eğitim verildiğini belirtti.

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#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#MEB

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