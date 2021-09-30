Turizmde hem eğitim hem istihdam imkanı

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"İlk defa mesleki eğitim merkezlerinde yabancı dil eğitimi ile ilgili bir başlangıç yapacağız ve İstanbul'da tüm otellerimizin insan ihtiyacını karşılamış olacağız. Yaklaşık 25 bin insanımıza hem turizm alanında eğitim hem de istihdam imkanı kazandırmış olacağız" diyen Bakan Mahmut Özer, şöyle devam etti:

"Bugün Kültür Turizm Bakanlığımız ve sektör temsilcileriyle İstanbul'daki otellerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili mesleki eğitim merkezleriyle ilgili yeni bir adım atıyoruz. İlk defa mesleki eğitim merkezlerinde yabancı dil eğitimi ile ilgili bir başlangıç yapacağız ve İstanbul'da tüm otellerimizin insan ihtiyacını karşılamış olacağız. Yaklaşık 25 bin insanımıza hem turizm alanında eğitim hem de istihdam imkanı kazandırmış olacağız"

OKUL SAYISI 100'E ÇIKARILACAK

Salgın nedeniyle 2 yıldır dünyada daralma yaşayan turizm alanında gelecek yıllarda karşılaşılacak en büyük sorunun personel sıkıntısı olacağını dile getirerek, nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için 3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma başlattıklarını dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Hem Milli Eğitim Bakanlığımızdan, hem Kültür ve Turizm Bakanlığından, hem de STK temsilcilerinden bir komisyon kuruyoruz. 'Mesleki eğitimle ilgili ihtiyaçlar nelerdir, uygulamada hangi sorunlarla karşılaşılıyor, hangi ilave müfredatlar yapılırsa daha iyi sonuç alırız?' bunları tespit edip 10 gün içinde bundan sonraki yol haritamızı da buna göre belirleyeceğiz. Hedefimiz mesleki eğitim almış nitelikli personelin sektöre kazandırılması. Sayıları artırma kararı aldık. Şu anda 52 okul ama biz bunu kısa bir sürede 100 okula çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.