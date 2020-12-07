Turizm Rehberliği (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Türkiye Dört mevsimin belirgin yaşandığı coğrafyalardan bir tanesidir. Sağlık turizmi, kış turizmi, deniz turizmi, yayla turizmi ve kültürel turizm gibi birçok faaliyetin bulunduğu ülkemizde yerli ve yabancı yüzlerce milyonlarca turist her yıl ülkenin farklı bölgelerinde ziyaretlerde bulunmaktadır. Bu durum da turizm rehberliği faaliyetini ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Turizm Rehberliği ile ilgili birçok öğrencinin aklında soru işaretleri vardır. Bu soru işaretlerini cevaplamak amacıyla turizm rehberliği bölümünü araştırmaya girişir.

Turizm Rehberliği Bölümü Nedir?

Turizm Rehberliği bölümü; turizm sektörü ile ilgili çok önemli bir alandır. Ülkemizde her geçen yıl turizm faaliyetlerinin artması turizm rehberliğini de ön plana çıkarmıştır. Turizm rehberliği bölümü; turizm ile ilgili eğitimler arasında en önemli bölümlerden bir tanesidir. Bu bölümün amacı turizm sektörüne katkı sağlayabilecek insanları yetiştirerek, ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Turizm Rehberliği Bölümü Seçerek Öğrencilerin Kişisel Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Turizm rehberliği bölümünde eğitim almak isteyen öğrenciler için önemli olan birkaç kriter bulunmaktadır. Öncelikle kişisel özellikleri bakımından turizm rehberi olacak kişiler, karşılıklı diyalog özelliği gelişmiş, sosyal anlamda iyi olan, disiplinli güçlü kişiler olmalıdır. Turizm rehberliği görevinde bulunacak olan kişiler özellikle hem kapalı hem açık ortamda çalışabilecek özelliklere de sahip olmalıdır.

Turizm Rehberliği Bölümü Eğitim Kaç Yıldır?

Turizm Rehberliği okumak isteyen öğrenciler için bu bölümün eğitim süresi 4 yıllık bir süreci kapsar. Öğrencilerin bu bölümden mezun olabilmeleri için gerekli başarıyı göstererek almaları gereken derslerin tamamını geçerli notlarla geçmeleri gerekmektedir. Başarıyla bitirilen bu bölüm sonrasında mezun olan öğrenciler turizm rehberliği unvanı ile mezun olur. Turizm rehberi olarak mezun olan öğrenciler birçok farklı alanda çalışarak hayatlarını devam ettirebilir.

Turizm Rehberliği Bölümündeki Dersler Nelerdir?

Turizm Rehberliği bölümünde okuyan öğrenciler 8 dönemlik bir eğitim sürecinden geçer. Bu bölümden mezun olan kişiler ülkemizin farklı alanlarını tanımak ve tanıtmakla yükümlüdür.

Bu bölümde okuyan öğrenciler genel olarak;

- İşletme

- Turizm

- Genel tarih

- İşletmeciliğe giriş

- Genel turizm bilgisi

- Sanat tarihine giriş

- Turist rehberliğine giriş ve Meslek etiği

- İktisat ve turizm

- Rekreasyon liderliği

- Genel Turizm bilgisi

- Uygarlık tarihi

- İletişime giriş

- Türkiye'nin tarihi coğrafyası

- Rekreasyon

-Turizm sosyolojisi gibi bölüm dersleri görür.

Aynı zamanda bu derslerin yanında 4 yıl boyunca farklı derslerden de sorumlu olan öğrenciler bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri zaman Turizm Rehberliği lisans diplomasına sahip olur.

Turizm Rehberliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Turizm rehberliğinden mezun olan öğrenciler turistlere rehberlik ederek gezi programları hazırlar. Kişilerin gezi programlarında yer alan bölgeleri detaylı bir şekilde bölgeyi ziyarette bulunan turistlere anlatır. Aynı zamanda turistlere Önemli konularda yardımcı olur. Turizm rehberleri; turistleri gezdirirken bölgenin kendine özgü yemeklerini tatmasını sağlar ve bölgedeki yöresel kültürü de turistlere anlatır.

Turizm Rehberleri Nerelerde Çalışır?

Turizm Rehberliği bölümünden mezun olan kişiler genel olarak; ulaşım firmaları turizm organizasyon şirketleri ile birlikte çalışır.

Turizm Rehberliği İş Olanakları Nelerdir?

Turizm Rehberliği bölümünden mezun olan kişiler birçok alanda faaliyet gösterebilecek alanlarda çalışır.

Turizm rehberleri; genel olarak tur organizasyon şirketleri, turizm şirketleri gibi şirketlerle çalışabilirken aynı zamanda bu bölüm mezunları kamuda da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak çalışabilir.

Türkiye Turizm ülkelerinden bir tanesi olduğu için çok farklı alanlarda turizm etkinlikleri bulunmaktadır. Bundan dolayı ülkemizde Turizm Rehberliği Bölümü mezunları birçok farklı alanda çalışarak hayatlarına devam ettirebilir.

Turizm rehberliği bölümünde seyahat şirketleri başta olmak üzere havayolu firmaları, tur operatörleri, bu alanlara alternatif olarak dış ticaret firmalarında ve bireysel acentecilik alanlarında da çalışabilir.