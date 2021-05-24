Turizm nedir ve çeşitleri nelerdir? Turizm önemi hakkında bilgi

İnsanlar, her sene tatil planları yapmaktadır. Bu tatil planları bazen gezme amaçlı bazen eğitim amaçlı bazense farklı amaçlarla yapılmaktadır. Birçok amacın ortaya çıkması sonucunda turizm meydana gelmiştir. Turizm ile ülkelere çok önemli bir gelir kaynağı yaratılmıştır.

Turizm Nedir?

Turizm; gezme, eğlenme, tanıma vb. gibi nedenlerden dolayı yapılan bir aktivitedir. Ayrıca önemli bir sektörün adı olarak turizm kelimesini sıklıkla duyarız.

Turizm, mevsim ayrımı olamadan dört mevsim boyunca yapılabilir. Turizmin amacı ise birçok farklı nedenden dolayı olabilir. Geniş bir yapısı olduğu için turizmi birçok farklı açıdan değerlendirmek mümkündür. Turizm, yapılma şekline göre birçok farklı türe ayrılmıştır.

Turizm Çeşitleri Nelerdir?

Turizm, birçok farklı amaca hizmet eden değerli bir sektördür. Genel olarak gezme amacı ile yapıldığı düşünülen turizm, aslında birçok farklı amaç için yapılabilmektedir. Bundan dolayı turizmin çeşitleri ortaya çıkmıştır.

Katılan kişi sayısına göre;

Bireysel Turizm: İsminden de anlaşılacağı gibi kişilerin tek başına yaptıkları turizm çeşididir. Kitle Turizmi: Kitle turizminde genellikle turlar kullanılmaktadır. Turlar vasıtasıyla yapılan turizmlere kitle turizmi adı verilir. Grup Turizmi: Gruplar halinde yapılan turizm faaliyetlerine grup turizmi adı verilir. Örneğin, öğrenci grubuyla yapılan turizm gibi.

Ziyaret edilen yere göre;

İç Turizm: Yurtiçinde yapılan gezilere iç turizm adı verilir. Dış Turizm: Turistlerin, kendi ülke sınırları dışında gittikleri yerler dış turizm olarak adlandırılır.

Turistlerin yaşlarına göre;

Gençlik Turizmi: Bu gruptaki turizmi yapan kişiler 15-24 yaş arasındadır. Yetişkin Turizmi: Turistlerin yaşları 25-60 yaş arasında ise yetişkin turizmi adı verilir. Üçüncü Yaş Turizmi: 60 yaşından sonraki yaşlarda yapılan turizme üçüncü yaş turizmi adı verilmiştir.

Katılımcıların sosyoekonomik durumlarına göre;

Sosyal Turizm: Gelir seviyesi orta olan kişilerin yaptığı turizm çeşididir. Lüks Turizm: Geliri yüksek olan kişilerin yaptığı turizm faaliyetleri lüks turizm olarak bilinir.

Amaçlarına Göre Turizm Çeşitleri

Sağlık Turizmi

Sağlık ve tedavi amacı ile yapılan turizmi kapsayan bir çeşittir.

İnanç Turizmi

Dini anlamda önemli yerlerin ziyaret edilmesi ile inanç turizmi ortaya çıkmıştır.

Deniz Turizmi

Denize giderek tatilini geçiren turistler deniz turizmi yapmaktadır.

Eğitim Turizmi

Eğitim amacıyla yapılan turizm çeşididir.

Yat Turizmi

Yat kullanılarak yapılan tatile verilen ad yat turizmidir.

Mağara Turizmi

Çeşitli mağaraları ziyaret etmek amacıyla mağara turizmi yapılmaktadır.

Yayla Turizmi

Yaylada dinlenmek ve tatil yapmak isteyen turistleri kapsamaktadır.

Kış Turizmi

Kışın yapılan turizm aktiviteleri kış turizmi olarak bilinmektedir.

Kültür Turizmi

Yeni kültürleri tanımak ve yeni bilgiler öğrenmek amacıyla kültür turizmi yapılmaktadır.

Spor Turizmi

Spor faaliyetlerini kapsayan bir turizm çeşididir.

Av Turizmi

Avcılık ile ilgilenen turistlerin yaptığı turizme av turizmi adı verilmiştir.

Turizm'in Önemi Nedir?

Turizm, her açıdan oldukça önemlidir. Turizm sayesinde insanlar vakitlerini en iyi şekilde geçirirken ülkeler ise ekonomik açıdan kazanç sağlar. Ülkeler ekonomik açıdan kendilerine fayda sağlarken, şehirlerde bu kazançtan yararlanmaktadır. Özellikle birçok şehir turizm bölgesi olarak adlandırılır ve her yıl milyonlarca kişiyi kendilerine çekmeyi başarırlar.

Turizm'in sağladığı faydalar sayesinde önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bundan dolayı her ülke turizme oldukça büyük bir önem verir ve bu konuda özel çalışmalar yapar.