Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü Olan Üniversiteler, Dersleri Ve İş İmkanları

Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü turizm sektörü içerisinden hizmet veren birçok şirket ve kurum için kalifiyeli eleman yetiştirmektedir.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Nedir?

Bölüm bir yandan turizm sektörünün genel konuları üzerinde yönelirken diğer bir yandan öğrencilerine otelcilik yönetimi ile ilgili detaylı bilgiler sunmaktadır. Her ne kadar turizm işletmeciliği ve otelcilik aynı gibi görünse de otelcilik, turizm işletmeciliğinin bir alt kolu olmaktadır.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünün Amacı Nedir?

Bölümü üniversite programlarına dahil edilmesindeki amaç her geçen gün büyüyen turizm sektörüne yetkin ve kalifiyeli yöneticiler ve meslek elemanları yetiştirmek olmaktadır.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler öncelikle turizm sektörü içerisinde ihtiyaç duyulan yöneticilik pozisyonları ile ilgili dersler alırlar. Bu derslerin yanından otelcilik ile ilgili ayrıntılı dersler de programı eklenmiştir. Bu sebeplerle bölümden mezun olan öğrenciler turizm endüstrisi içerisinde gerçekleştirilen her türlü aksiyon da görev alabilirler.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Kaç Yıllıktır?

İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi kapsamında eğitim veren bölüm 4 yıllık lisans diploması sağlamaktadır.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler öncelikle liselerin eşit ağırlık bölümlerinden mezun olmaları ve yükseköğretim kurumlarına giriş için düzenlenen sınavlardan yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü İngilizce midir?

Birçok üniversitede bulunan bölüm üniversitelere tercihine göre öğrenim dilini değiştirmektedir. Bazı üniversitelerde öğrenim dili İngilizce olmaktayken bazılarında ise Türkçe olmaktadır.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Turizm ve otel işletmeciliği bölümü eşit ağırlık bölümüdür. Bu sebeple üniversite sınavlarında bu puan türünün testleri çözülmelidir.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Turizm sektörü geniş bir sektör olduğundan dolayı bu bölümde verilen dersler de son derece çeşitli olmaktadır. Ayrıca bu bölümde okuyan öğrenciler hem İİBF ortak derslerini hem de turizm derslerini almak zorundadırlar. Programda gösterilen Diğer dersler ise şunlar olmaktadır:

Temizlik ürünleri kullanımı ve denetimin,

Ön büro işlemleri,

Konaklama işletmeleri muhasebesi,

Otel işletmeciliği,

İkram ve servis teknikleri

Görgü kuralları ve protokol,

Turizm ekonomisi,

Rekreasyon ve animasyon,

Bilgi ve iletişim teknolojileri,

Seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü,

Turizm pazarlaması,

Ziyafet ve ikram hizmetleri,

Yiyecek içecek hizmetleri yönetimin,

Menü planlama,

Kongre ve fuar yönetimi,

Turizm işletmelerinde maliyet analizleri,

Mutfak hizmetleri yönetimi.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler başta turizm olmak üzere birçok farklı sektörde kariyerlerine devam edebilirler. Kariyerlerine devam ettirş kolları ise şu şekilde özetlenebilir:

Konaklama hizmeti veren tansiyon, otel ve tatil köyleri,

İçecek hizmeti sağlayan restoranlar, kafeler ve barlar,

Fuar ve kongre merkezleri,

Organizasyon şirketleri,

Animasyon ve rekreasyon şirketleri,

Turizm acentaları,

Tur operatörlerinin,

Karayolları, demiryolları, deniz taşımacılığı ve hava taşımacılığında çeşitli pozisyonlar,

Devlet kurum ve kuruluşlarında,

Devlet kadrolarında uzmanlık olarak,

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümde öğrenim görmüş öğrencilerin çalışma alanları bütün turizm sektörünü kapsamaktadır. Ayrıca bu bölüm mezunları sadece ülkemizde değil yurtdışında da turizmde hizmet verebilmektedirler.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bilkent Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Antalya bilim Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Nişantaşı Üniversitesi

İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu

Uluslararası final Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Ege Üniversitesi

19 Mayıs Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Trabzon Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Şehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi