Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü Olan Üniversiteler, Dersleri Ve İş İmkanları
Turizm hem ülkemizde hem de dünyada her geçen yıl gelişen ve büyüyen bir sektör olmaktadır. Bu sektör için gerekli kalifiyeli eleman ve yöneticileri ise turizm okullarından sağlanmaktadır. Turizm sektörüne uzman kadro yetiştirecek bölümlerden birisi de turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü olmaktadır. Üniversiteye hazırlanan ve bu bölümü seçmeyi düşünen adaylar meslekle ilgili ayrıntılı bilgiyi sizler için derledik.
Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü turizm sektörü içerisinden hizmet veren birçok şirket ve kurum için kalifiyeli eleman yetiştirmektedir.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Nedir?
Bölüm bir yandan turizm sektörünün genel konuları üzerinde yönelirken diğer bir yandan öğrencilerine otelcilik yönetimi ile ilgili detaylı bilgiler sunmaktadır. Her ne kadar turizm işletmeciliği ve otelcilik aynı gibi görünse de otelcilik, turizm işletmeciliğinin bir alt kolu olmaktadır.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünün Amacı Nedir?
Bölümü üniversite programlarına dahil edilmesindeki amaç her geçen gün büyüyen turizm sektörüne yetkin ve kalifiyeli yöneticiler ve meslek elemanları yetiştirmek olmaktadır.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Bu bölümden mezun olan öğrenciler öncelikle turizm sektörü içerisinde ihtiyaç duyulan yöneticilik pozisyonları ile ilgili dersler alırlar. Bu derslerin yanından otelcilik ile ilgili ayrıntılı dersler de programı eklenmiştir. Bu sebeplerle bölümden mezun olan öğrenciler turizm endüstrisi içerisinde gerçekleştirilen her türlü aksiyon da görev alabilirler.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Kaç Yıllıktır?
İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi kapsamında eğitim veren bölüm 4 yıllık lisans diploması sağlamaktadır.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?
Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler öncelikle liselerin eşit ağırlık bölümlerinden mezun olmaları ve yükseköğretim kurumlarına giriş için düzenlenen sınavlardan yeterli puanı almaları gerekmektedir.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü İngilizce midir?
Birçok üniversitede bulunan bölüm üniversitelere tercihine göre öğrenim dilini değiştirmektedir. Bazı üniversitelerde öğrenim dili İngilizce olmaktayken bazılarında ise Türkçe olmaktadır.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?
Turizm ve otel işletmeciliği bölümü eşit ağırlık bölümüdür. Bu sebeple üniversite sınavlarında bu puan türünün testleri çözülmelidir.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Dersleri Nelerdir?
Turizm sektörü geniş bir sektör olduğundan dolayı bu bölümde verilen dersler de son derece çeşitli olmaktadır. Ayrıca bu bölümde okuyan öğrenciler hem İİBF ortak derslerini hem de turizm derslerini almak zorundadırlar. Programda gösterilen Diğer dersler ise şunlar olmaktadır:
Temizlik ürünleri kullanımı ve denetimin,
Ön büro işlemleri,
Konaklama işletmeleri muhasebesi,
Otel işletmeciliği,
İkram ve servis teknikleri
Görgü kuralları ve protokol,
Turizm ekonomisi,
Rekreasyon ve animasyon,
Bilgi ve iletişim teknolojileri,
Seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü,
Turizm pazarlaması,
Ziyafet ve ikram hizmetleri,
Yiyecek içecek hizmetleri yönetimin,
Menü planlama,
Kongre ve fuar yönetimi,
Turizm işletmelerinde maliyet analizleri,
Mutfak hizmetleri yönetimi.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir?
Bu bölümden mezun olan öğrenciler başta turizm olmak üzere birçok farklı sektörde kariyerlerine devam edebilirler. Kariyerlerine devam ettirş kolları ise şu şekilde özetlenebilir:
Konaklama hizmeti veren tansiyon, otel ve tatil köyleri,
İçecek hizmeti sağlayan restoranlar, kafeler ve barlar,
Fuar ve kongre merkezleri,
Organizasyon şirketleri,
Animasyon ve rekreasyon şirketleri,
Turizm acentaları,
Tur operatörlerinin,
Karayolları, demiryolları, deniz taşımacılığı ve hava taşımacılığında çeşitli pozisyonlar,
Devlet kurum ve kuruluşlarında,
Devlet kadrolarında uzmanlık olarak,
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?
Bu bölümde öğrenim görmüş öğrencilerin çalışma alanları bütün turizm sektörünü kapsamaktadır. Ayrıca bu bölüm mezunları sadece ülkemizde değil yurtdışında da turizmde hizmet verebilmektedirler.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Bilkent Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Antalya bilim Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Nişantaşı Üniversitesi
İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesi
İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu
Uluslararası final Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ege Üniversitesi
19 Mayıs Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Trabzon Üniversitesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Şehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
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