Turizm İşletmeciliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Turizm işletmeciliği, turizm sektörünün geliştiği ülkelerde oldukça fazla bir gelir imkanı sağlamaktadır. Türkiye de turizm sektöründe oldukça ileri seviyelere gelmiş bir ülke olarak, turizm işletmeciliği bölümü mezunlarına oldukça geniş iş imkanları sağlamaktadır.

Turizm İşletmeciliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Turizm sektörü ülkemiz için oldukça önemli olan sektörler arasında yer almaktadır. Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden başarılı bir şekilde mezun olan kişiler lisans eğitimini tamamlamış olur. Eğitimlerini tamamlayan kişiler ise Turizm İşletmecisi unvanını kazanır. Genel olarak özel sektör alanında çalışma imkanı bulan mezunlar, eğer isterlerse Turizm bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı olan kuruluşlarda da çalışma imkanı bulabilirler.

Turizm işletmeciliği lisans eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler; oteller, havaalanı, catering ve banket işletmeleri, yiyecek-içecek, pazarlama, organizasyon şirketleri ve benzeri bir çok alanda çalışma imkanı bulabilirler.

Turizm İşletmeciliği Nedir?

İlk olarak turizm, gezmek, öğrenmek, eğlenmek, dinlenmek belirli yerleri tanımak gibi amaçlar ile yapılan geziler veya bir ülkeye turist çekmek için yapılan faaliyetler için kullanılan bir isim olarak kullanılabilir. Turizm işletmeciliği ise aslında farklı bir bölüm olan turizm otel ile karıştırılabilmektedir. Turizm işletmeciliği; turizm faaliyetlerini geliştirme, kuruluşların faaliyetlerini verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak olan elemanları yetiştirme gibi faaliyetleri gösterir.

Turizm sektörüne büyük bir oranda eleman yetiştirmekte olan turizm işletmeciliği üniversitelerin 4 yıllık lisans programları ile verdikleri bir eğitimdir.

Turizm İşletmeciliği Bölümünün Amacı Nedir?

Turizm işletmeciliği mezunu olan kişiler pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Turizm ve otelcilik bünyesinde gerçekleştirilecek olan her türlü işte görev alma imkanları vardır. Üniversiteden mezun olduktan sonra aktif bir şekilde turizm sektöründe faaliyetlerde bulunacak ve yönetsel alanda uzmanlık gösterecek olan bireyleri yetiştirmek turizm işletmeciliği bölümünün amaçları arasında yer almaktadır.

Çok fazla çalışma imkanı bulunan turizm işletmeciliğini tercih etmeyi düşünen kişilerin yabancı dillerini mümkün olduğunca geliştirmeleri kendileri için çok büyük bir fırsat oluşturacaktır.

Turizm İşletmeciliği Mezunu Ne İş Yapar?

Turizm İşletmeciliği bölümünü başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimlerinin sonunda turizm işletmecisi olurlar. Kültür ve turizm bakanlığına bağlı olan kurum ve kuruluşlarda görev yaparlar. Ayrıca tüm oteller ve moteller, tatil köyleri, organizasyon şirketleri, seyahat şirketleri ve benzeri yerlerde görev alabilirler.

Yiyecek- içecek işletmeleri, ön bürolar, konaklama işlemleri, yurt içi ve yurt dışı turlarını yapılması gibi işlemleri düzenler.

Turizm İşletmeciliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Devlet üniversitelerinde ve özel üniversitelerde bulunan turizm işletmeciliği bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Mezun olmak için zorunlu stajların yapılması gerekmektedir.

Turizm İşletmeciliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Yabancı dil öğrenmeye yatkın ve istekli olmak, insanlarla iletişim kurma konusunda başarılı olmak, hizmet sektörünün hareketli ve dinamik yapısına uyum sağlayabilecek, problem çözme becerisi olan, sabırlı, temizliğe önem veren, enerjik ve neşeli kişilere uygun bir bölümdür.

Turizm İşletmeciliği Öğretimi İngilizce midir?

İsteğe bağlı olarak bir yıllık İngilizce hazırlık programları mevcuttur. Üniversitenin verdiği eğitim diline göre değişiklik gösterse de genellikle çoğu üniversite de Türkçe öğretim yapılmaktadır.

Turizm İşletmeciliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Eski ismi ile LYS( Lisans Yerleştirme Sınavı) olan güncel ismi AYT (Alan Yeterlilik Testi) olan sınav üzerinden TM puan türlerinde yeterli dereceye ulaşmak gerekiyor.

Turizm İşletmeciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Konaklama İşletmeleri Muhasebesi, Finansal Yönetim, Ekoloji ve Turizm, Tüketici Davranışları, Konuşma Sanatı, Turizm Ekonomisi, Turizm Pazarlaması, Seyahat İşletmeciliği ve daha birçok dersi 8 dönem boyunca alan öğrenciler eğitimlerini tamamlar.

Turizm İşletmeciliği İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde turizm faaliyetleri çok yoğun olduğu için mezunların iş bulma imkanları da oldukça fazladır. Otellerde ve turizmcilik alanında hizmet veren pek çok sektörde iş imkanları mevcuttur

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Turizmcilik alanında faaliyet göstermekte olan tüm firmalarda kolaylıkla iş bulabilirler. Genellikle özel sektör alanında bulunan iş fırsatları turizmin geliştiği bölgelerde daha da fazla olmaktadır.

Turizm İşletmeciliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Oteller, yiyecek ve içecek işletmeleri gibi turizmin çeşitleri kollarında iş bulma imkanları mevcuttur.

Turizm İşletmeciliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversite ve İstanbul Üniversitesi gibi daha birçok üniversite de turizm fakültesi bulunmaktadır.