Turizm eğitimi tamamen İngilizce olacak

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Protokol kapsamında Akdeniz, Dokuz Eylül, Gaziantep, İzmir Kâtip Çelebi, Mardin Artuklu, Muğla Sıtkı Koçman ve Afyon Kocatepe Üniversitesinde olmak üzere 7 pilot fakülte belirlendi. Protokolle turizm işletmeciliği ile gastronomi ve mutfak sanatları bölümleri yeniden düzenlenen müfredatları ve uygulama odaklı eğitim yaklaşımlarıyla desteklenecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, protokolün Türkiye’nin ekonomik ve kültürel kalkınma hedefleri açısından da önemli bir adım olacağını belirterek şöyle konuştu:

ÜCRETLİ STAJ HAKKI

“İngilizce dilinde öğretim gören öğrencilerimiz ikinci bir yabancı dili de öğrenme imkânı bulacaklar. Ayrıca bu öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren nisan ve kasım ayları arasında ilgili sektörde ücretli staj yapma imkânına kavuşacaklar. Protokol kapsamında belirtilen üniversitelerin ilgili programları eğitimde mükemmeliyet hedefiyle yeniden şekillendirilecek. Protokolle, üniversitelerimizde yüzde 100 İngilizce eğitim sunulacak. İkinci yabancı dil olarak Rusça, Çince ve Arapça dillerinden biri daha müfredata eklenecek. Yenilikler, mezunları küresel turizm sektöründe birer marka haline getirecek. Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren nisan ve kasım ayları arasında sektörde staj yapma imkânına kavuşacak. Bu stajlar yalnızca mesleki deneyim kazandırmakla kalmayacak, öğrencilerimize belirli bir miktarda maddi destek de sağlayacak. Bunun yanında, her bir öğrencimize hem üniversitelerimizden hem de sektör temsilcilerinden birer danışman atanacak ve bu süreçte aldıkları eğitimler kredilendirilecek.

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KÜRESEL REKABETTEKİ KONUMUMUZ GÜÇLENECEK

Protokol kapsamında müfredatlar disiplinler arası bir yaklaşımla yeniden düzenlenecek. Gastronomi ve mutfak sanatları programlarımızda turizm işletmeciliği derslerine, Turizm İşletmeciliği programlarımızda ise gastronomi derslerine yer verilmesi, öğrencilerimizin hem yöneticilik hem de uygulama becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak. Ayrıca, öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil, sektördeki uygulama süreçleriyle de tanışmaları sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortak vizyonumuz ülkemizin kalkınmasına eşsiz bir katkı sunacak. Turizm alanında yetişmiş, çok dilli, yetkin ve donanımlı gençler, Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu daha da güçlendirecek. Bu protokolün, mezunlarımızı iş gücü piyasasına en iyi şekilde hazırlanmalarına ve sektördeki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum.”

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GELECEĞİN TURİZM KURMAYLARI YETİŞECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizm fakültelerinden mezun olan öğrencilerin, geleceğin genel müdür yardımcıları ve genel müdürleri olması gerektiğini belirterek, “Bugün hayata geçireceğimiz protokol ile birlikte, geleceğin turizm kurmaylarını yetiştirme şansını yakalayacağız. Türkiye, turizm açısından çok iyi bir noktaya geldi. Yoğun bir şekilde dünyaya genel müdür ihraç eden ülke konumuna geleceğiz” dedi.