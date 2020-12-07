Turizm Animasyon Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Turizm Animasyon bölümü eğlenerek okuyabileceğiniz zevkli alanlardan birisidir. Fakat bu bölümde başarılı olmak için sadece derslerde başarılı olmak yetmez. Öğrencilerin bazı yetenekleri de taşıması gerekmektedir. Bu nedenle tercih yapmadan önce bölüm detaylıca araştırılması gerekmektedir.

Turizm Animasyon Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Turizm Animasyon bölümü bir ön lisans bölümüdür. Üniversitelerin Meslek Yüksek Okulu bölümlerinde 2 yıllık eğitim veren bir bölüm olmaktadır. Ülkemizde gelişen turizm alanlarında pek çok iş imkanı da bulunmaktadır.

Özellikle çeşitli otellerde veya turistik alanlarda müşterileri dinlendirmek, eğlendirmek amacı ile pek çok personel hizmet vermektedir. Turizm Animasyon bölümü ise b alanlarda çalışacak öğrencileri yetiştirmekte ve sektöre kazandırmaktadır.

Turizm Animasyon Nedir?

Turizm Animasyon gelişmekte olan turizm sektöründe en önemli alanlarından olan eğlence alanında müşterilere özgün, miltikültürel, modern ve derleyici faaliyetler düzenleyecek animatörlerin eğitildiği bir alan olmaktadır.

Turizm Animasyon Bölümünün Amacı Nedir?

Her turizm faaliyetlerinde animasyon endüstrisi sürekli bir şekilde sunulmaktadır. Turistleri olumlu bir yönde etkilemek ve gezinin unutulmaz anıları bırakmak gibi bir amacı bulunmaktadır. Turizm animasyonu genellikle karmaşık bir yapıya sahiptir. Turistleri ve müşterileri zorlamadan etkinliklere katılımlarını sağlamak, iletişim yolu ile insanları bir araya getirmek, turistler arasında belirli yetenekleri bulmak gibi farklı bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir. Turizm Animasyon bölümünün amacı ise bu yeteneklere sahip kişilere eğitim vererek animasyon sektörüne kazandırmaktır.

Turizm Animasyon Mezunu Ne İş Yapar?

Turizm Animasyon bölümü mezun kişiler turizm ve konaklama işletmeciliğinde tatile gelen misafirleri eğlendirmek adına her türlü faaliyetlerden sorumlu kişilerdir.

Turizm Animasyon Kaç Yıllıktır?

Turizm Animasyon bölümü üniversitelerin Meslek Yüksek Okulu kapsamında 2 yıllık eğitim verilen bir bölümdür. Fakat bu bölümden mezun olan öğrenciler DGS sınavı ile 4 yıllık bazı bölümlere geçiş yapabilirler.

Turizm Animasyon Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölüm YKS sınavının ilk oturumu puanına göre öğrenci kabul etmektedir. Bu nedenle TYT sınavından gerekli puan alındıktan sonra Turizm Animasyon bölümünü okuyabilirsiniz. Fakat bu bölüm için kişiler sorumluluk sahibi, eğlendirmeyi seven ve iletişim kabiliyeti yüksek kişiler olması gerekir.

Turizm Animasyon Öğretimi İngilizce midir?

Turizm Animasyon bölümü Türkçe bir bölümdür. Fakat öğrencilere ilk yıl İngilizce hazırlık dersi verilmektedir.

Turizm Animasyon Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Turizm Animasyon bölümü TYT puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir. B bölümü okumak isteyen öğrenciler TYT sınavından en az 150 puan alması gerekir. 150 puan baraj puandır.

Turizm Animasyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

Turizm Animasyon bölümünden eğitim almayı düşünen öğrenciler 2 yıl boyunca şu derslerden sorumlu olurlar:

- Rekreasyon ve Animasyon

- Spor ve Oyun Bilgisi

- Komedi Tekniği

- Makyaj Tekniği

- Hareket, Ritim ve Dans Tekniği

- Sahne Uygulaması

- Koreografi

- >Step ve Aerobik

- Temek Müzik Bilgisi

- Dünya Dansları

- Sahne Araçları Teknik Bilgisi

- Konuşma Sanatı ve Tekniği gibi daha pek çok dersten sorumlu olmaktadırlar.

Turizm Animasyon Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Animatörler turizm sektöründe hizmet vermektedirler. Oteller, Butik otel gibi işletmelerde eğlence sektöründe yer alan mekanlarda veya kreş veya anaokulu gibi okullarda, şirketlerde ve tiyatrolarda çalışabilirler.

Turizm Animasyon Çalışma Alanları Nelerdir?

Turizm Animasyon bölümünü başarı ile bitirenlere Animatör unvanı verilir. Bu bölümden mezun olan kişilerin çalışma alanlar şunlardır:

- Oteller

- Eğlence merkezleri

- Halk Eğitim Merkezleri

- Belediyeler

- Özel tiyatrolar

- Televizyon kanalları

Turizm Animasyon Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Turizm Animasyon bölümünün ülkemizde 7 üniversitede bulunmaktadır. Bu üniversiteler şunlardır:

- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

- Mersin Üniversitesi

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Dicle Üniversitesi