Turist Rehberliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Turist, Fransızca kökenli bir kelimedir. Avrupa turu yapan, gezdikleri yerlerden zevk alan ve meraklı olan kişilere denilmektedir. Rehber, Farsça kökenli bir kelimedir. Getiren, taşıyan, kılavuz olan ve yol gösteren anlamları taşımaktadır.

Turist Rehberliği Nedir?

Uzun veya kısa mesafeli yolculuklarda turistlere gezmek istedikleri yerlere götüren, tarihi geçmişi olan yerleri tanıtan kişilerin yaptığı işe turist rehberliği denilmektedir. Seyahat organize edilmesinden gezilecek yerlerin güzergâhlarına ve turistlerin isteklerini karşılamaya kadar her türlü iş ile ilgilenmektedir.

Turist Rehberliği Bölümünün Amacı Nedir?

Turizm sektörünün canlı kalmasını sağlayacak ve turistlere ülkemizi tanıtabilecek kişiler yetiştirmek bölümün asıl amacı olmaktadır. Turistlerle kuvvetli iletişim kurabilen ve mesleğine seven insanları turist rehberliği bölümü bir araya getirmektedir.

Turist Rehberliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olan kişiler gezi programlarını hazırlayarak, gezilecek yerlerle ilgili tarihi, kültürel ve sosyal bilgileri turistlere aktarmaktadır. Ayrıca turistlerin döviz gibi finansal işlerine yardımcı olur. Haberleşme ve sağlık konularında da yeterli bilgilere sahip olunmasını sağlarlar.

Turist Rehberliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Turist rehberliği bölümü, farklı illerde 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık yüksekokul veya lisans programları ile bulunmaktadır.

Turist Rehberliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

18 yaşını doldurmuş olmak, üniversite sınavından yeterli puanı almış olmak bölümü okumak için yeterli olmaktadır. Ayrıca turist rehberliği bölümünü seçecek kişilerin girişken, dil öğrenmeye yatkın veya en az bir yabancı dil bilen biri olması gerekmektedir.

Turist Rehberliği Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Ülkemizde farklı illerde bulunan Turist rehberliği bölümü Türkçe, 0 İngilizce ve %50 İngilizce seçenekleri ile bulunmaktadır.

Turist Rehberliği Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bölüm günümüzde üniversite sınavından alınan dil puan türü ile öğrenci almaktadır.

Turist Rehberliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölüm ilk yılında ortak olarak İngilizce, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri bulunmaktadır. Ayrıca Klasik Arkeolojiye Giriş, Temel Bilgi Teknolojisi, İşletmeciliğe Giriş, Genel Turizm Bilgileri, Yabancı Dil Dersleri ilk yarıyıl dersleridir. İkinci yarıyıl dersleri ise Temel Matematik, Sanat Tarihine Giriş, Uygarlık Tarihi, Turist Rehberliğine Giriş ve Meslek Etiği şeklindedir. Türkiye’nin Tarihi Coğrafyası ve İngilizce 2. Sınıfın ortak dersleri olmaktadır. 2. Sınıf 1. Yarıyıl dersleri Türk Edebiyatına Giriş, İktisat ve Turizm, İletişime Giriş, Sosyolojiye Giriş ve seçmeli dersler şeklindedir. İkinci yarıyıl ise Rekreasyon Liderliği, Turizm Hukuku, Yabancı Dil ve Seçmeli Dersler bulunmaktadır. 3.sınıf ilk döneminde İngilizce, Yunan ve Roma Mitolojisi, Dinler Tarihi, Doğada Yaşam, Turizm Sosyolojisi bulunur. İkinci dönem ise Türkiye Turizm Coğrafyası, İngilizce, Genel Sağlık Bilgisi ve İlkyardım, Sosyal Davranış ve Protokol Kuralları, Seyahat İşletmeciliği yer almaktadır. 4. Sınıfın ilk döneminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İngilizce, Tur Planlanması ve Yönetimi, Türkiye’de Müze ve Ören Yerleri bulunmaktadır. İkinci yarıyılda ise Türkiye Flora ve Faunası, İngilizce, Bizans İkonografisi, Rehberlik Bitirme Tezi bulunmaktadır.

Turist Rehberliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Seyahat firmaları, turizm alanları, havayolları şirketleri, bireysel acenta, dış ticaret yapan firmalar ve tur operatörlüğü gibi iş imkanları bulunmaktadır. Turistik alanlarda, otellerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı alanlarda iş bulabilir ve tercüme bürolarında da ek iş yapabilirler.

Turist Rehberliği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Seyahat firmalarına bağlı olarak turistik ve kültürel mekanların gezilerini düzenlemektedir. Tur ve organizasyon işi yapan firmalarda çalışmaktadırlar.

Turist Rehberliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Kapadokya Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi