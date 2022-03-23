Türemiş fiil nedir ve nasıl olur? Türemiş fiil örnekleri ile konu anlatımı

Fiiller hem isim hem de fiil soylu kelimelerden türetilebilir. Örneğin:
''Göz'' - ''Gözlemek'' (İsim soylu sözcükten türetilmiş fiil)
''Yak'' - ''Yakarmak'' (Fiil soylu sözcükten türetilmiş fiil)
Türemiş Fiil Nedir ve Nasıl Olur?
Kelimelerin sonuna yapım eki getirilerek cümlede yüklem olarak kullanılan sözcüklere türemiş fiil denir.
Fiiller -er, -ar, -ıl, -at, -et, -iş, üş ekleriyle türetilir.
Örneğin: Bölmek, bir şeyi parçalara ayırmak demektir. Bölüşmek ise paylaşmak anlamına gelir. Türemiş fiillerde gelen ekle birlikte kelimenin anlamı değişir.
Türemiş Fiil Örnekleri ile Konu Anlatımı
A- İSİM SOYLU SÖZCÜKLERDEN TÜRETİLEN FİİLLER
Örnek Cümleler:
1- Annem, patates kızartmasının yanına patlıcan közlemiş.
Köz - Közlemek
2- Bize gönderdiğiniz raporu ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz.
Değer - Değerlendirmek
3- Belki geri döner diye aylar boyunca yolunu gözledim.
Göz - Gözlemek
4- Ben seni sandığından çok daha fazla önemsiyorum.
Önem - Önemsemek
5- Çalışmalarımızı birkaç gün gecikmeyle de olsa tamamladık.
Tamam - Tamamlamak
6- Yeteri kadar kanıt olmadan hiç kimseyi suçlayamayız.
Suç - Suçlamak malıyız
7- Onunla konuşurken çok fazla heyecanlanıyorum.
Heyecan - Heyecanlanmak
8- Korsanlar ele geçirdikleri gemiyi yağmaladı.
Yağma - Yağmalamak
9- Size masum olduğumu kanıtlayacağım.
Kanıt - Kanıtlamak
10- Tanıştıktan sadece iki hafta sonra sözlendiler.
Söz - Sözlenmek
11- Dişlerini misvak kullanarak beyazlatabilirsin.
Beyaz - beyazlatmak.
12- Şarkıcının canlı yayında yaptığı konuşma stüdyodaki seyircileri duygulandırdı. Duygu - duygulandırmak
13- İlçemiz, yapılan yeni yatırımlarla birlikte önümüzdeki sene şahlanacak.
Şah - Şahlanmak
14- Farklı bir şehre taşınıp yeni bir hayata başladı.
Baş - Başlamak
15- 12- Yayınevine teslim etmeden önce kitaba birkaç bölüm daha ekledim.
Ek - eklemek
16- Selma ile geçen yıl evlendik.
Ev- evlenmek.
17- Son zamanlarda insanlardan iyice uzaklaştı.
Uzak - Uzaklaşmak
Not: Sadece fiiller değil fiilimsiler de isim soylu kelimelerden türetilebilir.
Örnek:
Beni asılsız iddialarla karalamaya çalıştılar.
Yukarıdaki cümlede ''çalıştılar'' kelimesi fiil, ''karalamaya'' kelimesi ise fiilsi olarak kullanılmıştır. Karalamak, ''kara'' sözcüğünden türetilmiştir.
B- FİİL SOYLU SÖZCÜKLERDEN TÜRETİLEN FİİLLER
Örnek Cümleler:
1- 2- Ona işlerin nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde bildirdim.
Bilmek - Bildirmek
2- 8- Bir an tüm bildiklerimi unuttum ve ne diyeceğimi şaşırdım.
Şaşmak - Şaşırmak
3- Senin şaka yollu söylediğin sözlere bile kırılmış.
Kırmak - kırılmak
4- Beni yalan sözlerle ve boş vaatlerle yıllarca kandırdı.
Kanmak - Kandırmak
5- Sizi çok kısa bir zaman içerisinde konu ile ilgili bilgilendireceğiz.
Bilmek - Bilgilendirmek
6- Fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdik.
Ölmek - Ölümsüzleştirmek
7- Ben bu ilişkiyi daha fazla devam sürdüremeyeceğim.
Sürmek - Sürdürmek
8- Bugün annemle birlikte odadaki eşyaların yerini değiştirdik.
Değişmek - Değiştirmek
9- Bağırıp çağırmasına daha fazla tahammül edemediğim için onu susturdum. Susmak - Susturmak
10- Küçücük meseleyi daha fazla büyütme.
Büyümek - Büyütmek
11- İki aydır üzerinde çalıştığım projeyi en sonunda bitirdim.
Bitmek - Bitirmek
12- Kavgalı olduğumuz için en yakın arkadaşımla uzun zamandır görüşmüyoruz.
Görmek - Görüşmek
13- Bu parayı beş yılda zar zor biriktirdim.
Birikmek - Biriktirmek