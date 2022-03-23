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Türemiş fiil nedir ve nasıl olur? Türemiş fiil örnekleri ile konu anlatımı

#Eğitim#Araştırma#Türemiş Fiil Nedir Ve Nasıl Olur
Türemiş fiil nedir ve nasıl olur Türemiş fiil örnekleri ile konu anlatımı

Yapılarına göre fiiller üç ana başlıkta toplanır. Cümle içerisinde ek almadan kullanılan fiillere, basit fiil denir. Örneğin: ''Yapmak, bulmak, aramak, sormak.'' Birleşik fiiller ise en az iki fiilin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. (Yapıvermek, Bakakalmak, Yazabilmek) Türemiş fiil nedir ve nasıl olur tüm detayları ile derledik.

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Fiiller hem isim hem de fiil soylu kelimelerden türetilebilir. Örneğin:

 ''Göz'' - ''Gözlemek'' (İsim soylu sözcükten türetilmiş fiil)

 ''Yak'' - ''Yakarmak'' (Fiil soylu sözcükten türetilmiş fiil)

 Türemiş Fiil Nedir ve Nasıl Olur?

 Kelimelerin sonuna yapım eki getirilerek cümlede yüklem olarak kullanılan sözcüklere türemiş fiil denir.

 Fiiller -er, -ar, -ıl, -at, -et, -iş, üş ekleriyle türetilir.

 Örneğin: Bölmek, bir şeyi parçalara ayırmak demektir. Bölüşmek ise paylaşmak anlamına gelir. Türemiş fiillerde gelen ekle birlikte kelimenin anlamı değişir.

 Türemiş Fiil Örnekleri ile Konu Anlatımı

 A- İSİM SOYLU SÖZCÜKLERDEN TÜRETİLEN FİİLLER

 Örnek Cümleler:

 1- Annem, patates kızartmasının yanına patlıcan közlemiş.

 Köz - Közlemek

 2- Bize gönderdiğiniz raporu ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz.

 Değer - Değerlendirmek

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 3- Belki geri döner diye aylar boyunca yolunu gözledim.

 Göz - Gözlemek

 4- Ben seni sandığından çok daha fazla önemsiyorum.

 Önem - Önemsemek

 5- Çalışmalarımızı birkaç gün gecikmeyle de olsa tamamladık.

 Tamam - Tamamlamak

 6- Yeteri kadar kanıt olmadan hiç kimseyi suçlayamayız.

 Suç - Suçlamak malıyız

 7- Onunla konuşurken çok fazla heyecanlanıyorum.

 Heyecan - Heyecanlanmak

 8- Korsanlar ele geçirdikleri gemiyi yağmaladı.

 Yağma - Yağmalamak

 9- Size masum olduğumu kanıtlayacağım.

 Kanıt - Kanıtlamak

 10- Tanıştıktan sadece iki hafta sonra sözlendiler.

 Söz - Sözlenmek

 11- Dişlerini misvak kullanarak beyazlatabilirsin.

 Beyaz - beyazlatmak.

 12- Şarkıcının canlı yayında yaptığı konuşma stüdyodaki seyircileri duygulandırdı. Duygu - duygulandırmak

 13- İlçemiz, yapılan yeni yatırımlarla birlikte önümüzdeki sene şahlanacak.

 Şah - Şahlanmak

 14- Farklı bir şehre taşınıp yeni bir hayata başladı.

 Baş - Başlamak

 15- 12- Yayınevine teslim etmeden önce kitaba birkaç bölüm daha ekledim.

 Ek - eklemek

 16- Selma ile geçen yıl evlendik.

 Ev- evlenmek.

 17- Son zamanlarda insanlardan iyice uzaklaştı.

 Uzak - Uzaklaşmak

 Not: Sadece fiiller değil fiilimsiler de isim soylu kelimelerden türetilebilir.

 Örnek:

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 Beni asılsız iddialarla karalamaya çalıştılar.

 Yukarıdaki cümlede ''çalıştılar'' kelimesi fiil, ''karalamaya'' kelimesi ise fiilsi olarak kullanılmıştır. Karalamak, ''kara'' sözcüğünden türetilmiştir.

 B- FİİL SOYLU SÖZCÜKLERDEN TÜRETİLEN FİİLLER

 Örnek Cümleler:

 1- 2- Ona işlerin nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde bildirdim.

 Bilmek - Bildirmek

 2- 8- Bir an tüm bildiklerimi unuttum ve ne diyeceğimi şaşırdım.

 Şaşmak - Şaşırmak

 3- Senin şaka yollu söylediğin sözlere bile kırılmış.

 Kırmak - kırılmak

 4- Beni yalan sözlerle ve boş vaatlerle yıllarca kandırdı.

 Kanmak - Kandırmak

 5- Sizi çok kısa bir zaman içerisinde konu ile ilgili bilgilendireceğiz.

 Bilmek - Bilgilendirmek

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 6- Fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdik.

 Ölmek - Ölümsüzleştirmek

 7- Ben bu ilişkiyi daha fazla devam sürdüremeyeceğim.

 Sürmek - Sürdürmek

 8- Bugün annemle birlikte odadaki eşyaların yerini değiştirdik.

 Değişmek - Değiştirmek

 9- Bağırıp çağırmasına daha fazla tahammül edemediğim için onu susturdum. Susmak - Susturmak

 10- Küçücük meseleyi daha fazla büyütme.

 Büyümek - Büyütmek

 11- İki aydır üzerinde çalıştığım projeyi en sonunda bitirdim.

 Bitmek - Bitirmek

 12- Kavgalı olduğumuz için en yakın arkadaşımla uzun zamandır görüşmüyoruz.

 Görmek - Görüşmek

 13- Bu parayı beş yılda zar zor biriktirdim.

 Birikmek - Biriktirmek

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#Eğitim#Araştırma#Türemiş Fiil Nedir Ve Nasıl Olur

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