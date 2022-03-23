Türemiş fiil nedir ve nasıl olur? Türemiş fiil örnekleri ile konu anlatımı

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Fiiller hem isim hem de fiil soylu kelimelerden türetilebilir. Örneğin:

''Göz'' - ''Gözlemek'' (İsim soylu sözcükten türetilmiş fiil)

''Yak'' - ''Yakarmak'' (Fiil soylu sözcükten türetilmiş fiil)

Türemiş Fiil Nedir ve Nasıl Olur?

Kelimelerin sonuna yapım eki getirilerek cümlede yüklem olarak kullanılan sözcüklere türemiş fiil denir.

Fiiller -er, -ar, -ıl, -at, -et, -iş, üş ekleriyle türetilir.

Örneğin: Bölmek, bir şeyi parçalara ayırmak demektir. Bölüşmek ise paylaşmak anlamına gelir. Türemiş fiillerde gelen ekle birlikte kelimenin anlamı değişir.

Türemiş Fiil Örnekleri ile Konu Anlatımı

A- İSİM SOYLU SÖZCÜKLERDEN TÜRETİLEN FİİLLER

Örnek Cümleler:

1- Annem, patates kızartmasının yanına patlıcan közlemiş.

Köz - Közlemek

2- Bize gönderdiğiniz raporu ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz.

Değer - Değerlendirmek

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3- Belki geri döner diye aylar boyunca yolunu gözledim.

Göz - Gözlemek

4- Ben seni sandığından çok daha fazla önemsiyorum.

Önem - Önemsemek

5- Çalışmalarımızı birkaç gün gecikmeyle de olsa tamamladık.

Tamam - Tamamlamak

6- Yeteri kadar kanıt olmadan hiç kimseyi suçlayamayız.

Suç - Suçlamak malıyız

7- Onunla konuşurken çok fazla heyecanlanıyorum.

Heyecan - Heyecanlanmak

8- Korsanlar ele geçirdikleri gemiyi yağmaladı.

Yağma - Yağmalamak

9- Size masum olduğumu kanıtlayacağım.

Kanıt - Kanıtlamak

10- Tanıştıktan sadece iki hafta sonra sözlendiler.

Söz - Sözlenmek

11- Dişlerini misvak kullanarak beyazlatabilirsin.

Beyaz - beyazlatmak.

12- Şarkıcının canlı yayında yaptığı konuşma stüdyodaki seyircileri duygulandırdı. Duygu - duygulandırmak

13- İlçemiz, yapılan yeni yatırımlarla birlikte önümüzdeki sene şahlanacak.

Şah - Şahlanmak

14- Farklı bir şehre taşınıp yeni bir hayata başladı.

Baş - Başlamak

15- 12- Yayınevine teslim etmeden önce kitaba birkaç bölüm daha ekledim.

Ek - eklemek

16- Selma ile geçen yıl evlendik.

Ev- evlenmek.

17- Son zamanlarda insanlardan iyice uzaklaştı.

Uzak - Uzaklaşmak

Not: Sadece fiiller değil fiilimsiler de isim soylu kelimelerden türetilebilir.

Örnek:

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Beni asılsız iddialarla karalamaya çalıştılar.

Yukarıdaki cümlede ''çalıştılar'' kelimesi fiil, ''karalamaya'' kelimesi ise fiilsi olarak kullanılmıştır. Karalamak, ''kara'' sözcüğünden türetilmiştir.

B- FİİL SOYLU SÖZCÜKLERDEN TÜRETİLEN FİİLLER

Örnek Cümleler:

1- 2- Ona işlerin nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde bildirdim.

Bilmek - Bildirmek

2- 8- Bir an tüm bildiklerimi unuttum ve ne diyeceğimi şaşırdım.

Şaşmak - Şaşırmak

3- Senin şaka yollu söylediğin sözlere bile kırılmış.

Kırmak - kırılmak

4- Beni yalan sözlerle ve boş vaatlerle yıllarca kandırdı.

Kanmak - Kandırmak

5- Sizi çok kısa bir zaman içerisinde konu ile ilgili bilgilendireceğiz.

Bilmek - Bilgilendirmek

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6- Fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdik.

Ölmek - Ölümsüzleştirmek

7- Ben bu ilişkiyi daha fazla devam sürdüremeyeceğim.

Sürmek - Sürdürmek

8- Bugün annemle birlikte odadaki eşyaların yerini değiştirdik.

Değişmek - Değiştirmek

9- Bağırıp çağırmasına daha fazla tahammül edemediğim için onu susturdum. Susmak - Susturmak

10- Küçücük meseleyi daha fazla büyütme.

Büyümek - Büyütmek

11- İki aydır üzerinde çalıştığım projeyi en sonunda bitirdim.

Bitmek - Bitirmek

12- Kavgalı olduğumuz için en yakın arkadaşımla uzun zamandır görüşmüyoruz.

Görmek - Görüşmek

13- Bu parayı beş yılda zar zor biriktirdim.

Birikmek - Biriktirmek