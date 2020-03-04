Tunceli'de 14 okula müzik sınıfı kuruldu

Tunceli'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, öğrencilerin sanatla buluşturulması amacıyla 14 okulda müzik atölyesi oluşturulması için aldığı müzik aletlerinin dağıtımı gerçekleştirildi. Kent genelindeki müzik öğretmenlerinin talep ettikleri enstrümanları temin eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tunceli Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenle müzik aletlerini ihtiyaç sahibi okullara ulaştırdı. Törende, yeni müzik aletlerini alan öğrenciler, öğretmenleriyle mini bir konser verdi.

‘RESİM, MÜZİK VE BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ ÇOCUKLARA NEFES ALDIRIYOR’

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, eğitim öğretim dönemi başında öğretmenlerle zümre toplantısı yaptıklarını söyledi. Toplantıda okulların ihtiyaçlarını belirlediklerini belirten Ekmekci, şöyle konuştu:

"Kentteki bütün müzik öğretmenlerimiz burada ve her birinin yazdığı enstrümanlar eksiksiz olarak alındı. Müzik öğretmenlerimizin kuracakları sekizi merkezde altısı ilçelerde olmak üzere 14 müzik atölyemiz, Tunceli'ye hayırlı uğurlu olsun. İnşallah buradan Aşık Veyseller, Neşet Ertaşlar gibi sanatçılar, sanatkarlar hep birlikte yetiştireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kesilmiştir' şeklinde bir sözü var ve gerçekten bu böyle. Sınavlarla veya başka şeylerle mücadele eden çocuklarımızın nefes alabilecekleri resim, müzik ve beden eğitimi dersleridir. Bu derslerin daha anlamlı işlenmesi amacıyla hep beraber kararlar aldık."

Müzik öğretmeni Fulda Özdemir de müzik aletlerinin çok pahalı olduğunu söyleyerek, "Yazdıklarımın hepsi geldi. Sınıflarımızı oluşturduk ama sınıflarımızda enstrüman olmadığı için boş gibi gözüküyordu. Şimdi sınıflarımızda bu eksikliler giderildiği için ayrıca mutlu oldum. Çok teşekkür ederiz" dedi.