Tunceli plaka kodu kaçtır? Tunceli ve ilçelerinin plaka harfleri

Tunceli ili Türkiye'de bulunan illerden birisini teşkil etmektedir. Tunceli ilinin de kendisine ait bir posta kodu bulunmaktadır.

Tunceli Posta Kodu Kaçtır?

Tunceli ilinin posta kodu 62 numaralı bir posta kodudur. Bu kod Tunceli ilini temsil eden bir il olmaktadır. Aynı zamanda her ilçesinin de kendisine ait bir kodu bulunmaktadır. Bu kodları da 62 numaralı posta kodu ile başlayan bir posta koduna sahip olmaktadır. Sonrasında ise plaka harfleri gelir. Her ilçenin kendisine ait bir plaka harfi vardır ve ilçeler bu plaka harfleri ile posta kodunu almaktadır. Temsil edilmektedir.

Tunceli ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Tunceli ilinin plaka kodunun 62 olduğunu yukarı da belirttik. Bunun yanı sıra ilçelerinin de kendisini niteleyen plaka harfleri vardır. Bu plaka harfleri ait olduğu ilçeyi temsil etme, niteleme görevi görür. Bunların yanı sıra Tunceli ili Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'de yer alan 7 bölgeden birisini teşkil etmektedir. Karsal bir iklim yapısına sahip olan bölgenin karasal bir iklim yapısına sahip ilini temsil eder. Bunun yanı sıra belirttiğimiz gibi ilçelerinin, merkezinin belirli yerlerinin kendisine ait bir plaka harfleri vardır ve bu harfler değişiklik göstermektedir. Bu ilçelerinin plaka harfleri ise şu şekilde sıralanmaktadır:

62 A 0001 - 62 A 9999 Tunceli Merkez İlçesi

62 M 0001 - 62 M 9999 Tunceli Merkez İlçesi

62 AC 001 - 62 AF 999 Tunceli Merkez İlçesi

62 T 0001 - 62 T 9999 Tunceli Merkez İlçesi

62 AH 001 - 62 AK 999 Pertek İlçesi