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Tumturak ne demek, ne anlama gelir? Tumturak kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tumturak#Tumturak Ne Demek
Tumturak ne demek, ne anlama gelir Tumturak kelimesinin TDK sözlük anlamı

Günümüzde sıkça duyduğumuz bazı kelimelerin anlamlarını çoğu zaman bilmiyor ve araştırma gereksinimi hissediyoruz. Aynı zamanda insanlar hayatında ilk defa duydukları kelimeleri de araştırma eğilimindedir. Günümüzde en çok merak edilen ve TDK sözlüğünde aranan kelimeler arasında ise, tumturak kelimesi yer alıyor. Tumturak ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Tumturak kelimesi, günlük hayatta vatandaşların sıkça kullandığı kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de bu kelime hem sosyal medyada hem de günlük hayatta sıkça karşımıza çıkıyor.

 Tumturak Ne Demek?

 Tumturak kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Dilimize Farsça'dan geçen bu kelime, gösteriş, debdebe demektir. Bu kelime tek başına ya da cümle içinde farklı anlamlarda sıkça kullanılıyor.

 Tumturak Ne Anlama Gelir?

 Tumturak kelimesi, dilimizde çok uzun yıllardır kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, gerekli olmadığı halde kulağa hoş gelen ve gösterişli kelimeler kullanmak anlamına gelir. Aynı zamanda cümlede kullanış şekline göre farklı anlam kazanır.

 Tumturak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Tumturak kelimesi, günümüzde çok sık duymaya alışık olduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Tumturak kelimesi, son dönemlerde TDK'da çok sık araştırılıyor. Tumturak kelimesinin TDK'ya göre anlamı, debdebe, gösteriş, Gerekli olmadığı halde kulağa hoş gelen ve gösterişli kelimeler kullanma anlamına gelir. Bu kelime, hem sosyal hayatta hem de günlük hayatta en sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alıyor.

 

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