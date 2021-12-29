Tumturak ne demek, ne anlama gelir? Tumturak kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Tumturak kelimesi, günlük hayatta vatandaşların sıkça kullandığı kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de bu kelime hem sosyal medyada hem de günlük hayatta sıkça karşımıza çıkıyor.

Tumturak Ne Demek?

Tumturak kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Dilimize Farsça'dan geçen bu kelime, gösteriş, debdebe demektir. Bu kelime tek başına ya da cümle içinde farklı anlamlarda sıkça kullanılıyor.

Tumturak Ne Anlama Gelir?

Tumturak kelimesi, dilimizde çok uzun yıllardır kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, gerekli olmadığı halde kulağa hoş gelen ve gösterişli kelimeler kullanmak anlamına gelir. Aynı zamanda cümlede kullanış şekline göre farklı anlam kazanır.

Tumturak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Tumturak kelimesi, günümüzde çok sık duymaya alışık olduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Tumturak kelimesi, son dönemlerde TDK'da çok sık araştırılıyor. Tumturak kelimesinin TDK'ya göre anlamı, debdebe, gösteriş, Gerekli olmadığı halde kulağa hoş gelen ve gösterişli kelimeler kullanma anlamına gelir. Bu kelime, hem sosyal hayatta hem de günlük hayatta en sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alıyor.