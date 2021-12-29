Tuman ne demek, ne anlama gelir? Tuman kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Günümüzde tuman kelimesi çok yaygın kullanılan bir kelime olmasa da, anlamı merak ediliyor. Eski zamanlarda daha çok görülen tuman kelimesi TDK'ya göre, don ve şalvar anlamındadır.

Tuman Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Geçmiş zamanlarda kullanılan kelimeler günümüzde çok yaygın kullanılmıyor. Yaygın olarak kullanılmayan kelimeler farklı alanlarda görüldüğünde, anlamı merak ediliyor. Günümüzde bireyler geçmiş zaman hakkında araştırma yaparak, farklı kelime türlerini de inceleyebiliyor. İncelenen kelimelerden biri de, tuman kelimesidir. Tuman kelimesi eski dönemlerde, don ve şalvar anlamında kullanılıyordu. Günümüzde de tuman kelimesini tercih ederek kullananlar, şalvar anlamında kullanıyor. Tuman sözcüğünün sözlük anlamı, şalvardır.

Tuman Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Her sözcük gibi tuman kelimesinin de belirlenmiş bir anlam karşılığı bulunuyor. Herkesin araştırdığı tuman sözcüğü TDK'da yer alıyor. Anlamı merak edilen tuman kelimesinin karşılıkları TDK'da araştırılan bir bilgidir. Tuman sözcüğünün neyi ifade ettiği konusunda TDK'da yapılan araştırmalar bulunuyor. Bireyler TDK'da gerekli olan incelemeleri yaparak tuman kelimesinin anlamına ulaşabiliyor. TDK'ya göre tuman sözcüğü, şalvar anlamında olan bir sözcüktür.