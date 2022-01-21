Tüm yurtta karne sevinci

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SAMSUN’DA 21 İKİZDE KARNE SEVİNCİ

Samsun’da yan yana bulunan ortaokul ve lisede eğitim gören 21 ikiz, toplamda 42 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İlkadım ilçesinde yan yana yer alan Baruthane Ortaokulu’nda 10 ikiz öğrenci, Köksal Ersayın Anadolu Lisesi’nde ise 11 ikiz öğrenci bulunuyor. 2021-2022 eğitim-öğretim birinci döneminin son gününde ikizlere özel karne töreni düzenlendi.

Baruthane Ortaokulu’nda ellerinde elma maketleriyle karne alan 10 ikiz öğrenci ‘bir elmanın iki yarısıyız’ mesajını verdi. Köksal Ersayın Anadolu Lisesi’nde ise 11 ikiz öğrenciye özel düzenlenen karne töreninde Okul Müdürü Adnan Özdemir, öğrencilere hediyeler takdim etti. Karnelerini alan ikizler kimi zaman arkadaşları kimi zaman ise öğretmenleri tarafından karıştırıldıklarını söyledi.

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496 bin 600 öğrencinin karne heyecanı yaşadığı Adana’da Vali Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Manas İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerin karne günü heyecanına ailelerinin de ortak olduğunu söyleyen Elban, “Karne günleri hep cazip ve heyecan verici olmuştur. 15 gün yavrularımız dinlenecekler. Sağ salim ikinci dönemi de bitirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimize ikinci dönem için şimdiden başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini diliyorum” dedi.Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki erkek kuaförü Ercan Ocaklı iş yerinin camına ‘Karne hediyesi bizden’, ‘Takdir ve teşekkür belgesi alana tıraş ücretsiz’ dövizleri astı. Ocaklı, karnesini alıp gelen öğrencileri ücretsiz tıraş etti. Yıllardır bu geleneği sürdürdüğünü söyleyen Ocaklı; “Karne günleri öğrenciler büyük heyecan yaşıyor. Biz de onları mutlu etmek için yıllardır takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz tıraş ediyoruz. Onların gözündeki mutluluğu görünce ben de çok mutlu oluyorum” dedi. Takdir belgesi alıp tıraş olmaya gelen Harun Öztürk ise uygulamayı çok beğendiğini söyledi. Teşekkür belgesi alıp tıraşa gelen Ahmet Hac Hamdol da ücretsiz tıraş olacağı için mutluydu.

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Isparta’da 476 okulda, 79 bin 751 öğrenci ve 6 bin 769 öğretmen, karne töreni ile yarıyıl tatiline girdi. Öğrenciler, karne töreni için okulda etkinlik düzenledi. Sahneye çıkan 4’üncü sınıf öğrencisi Yağmur Ece Çağdaş, heyecandan okuduğu şiiri unuttu. Sahneden inmek isteyen öğrenciyi İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur sakinleştirdi. Kürsüye gelip öğrenciyle konuşan Baydur, daha sonra onunla birlikte şiiri okudu. Ortaya renkli görüntüler çıktı.Van’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilince yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne heyecanı yaşayamadı. Çok az sayıda öğrenci, velileriyle okullara gelerek karnelerini okul idaresinden aldı.Kentte iki gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar iki günlüğüne tatil edildi. Bu nedenle, yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karnelerini öğretmenlerinin elinden alamadı. Çok az sayıda öğrenci, velileriyle okulların önüne gelerek karnelerini okul idaresinden aldı. Öğrenciler, toplu karne heyecanı yaşayamadıklarını için üzgün olduklarını belirtti.Sinop İstiklal İlkokulu öğrencileri bir hafta önceden başlayan etkinliklerle karne haftasını kutladı. Sinop İstiklal İlkokulu Müdürü Yasin Sakallı, “Kağıt uçak tasarlama ve uçurtma ile başlayan hafta ‘Mikrofon Sende karaoke yarışması’, ‘ Sinema Günü’ gibi etkinliklerle devam etti. Öğrencilerimiz karnelerini Mickey ve Minnie eşliğindeki partiyle aldılar. Çocukların sevinci görülmeye değerdi. Tüm öğrencilere iyi tatiller diliyorum” dedi.

KAYSERİ VE BURSA’DA VALİ KARNE DAĞITTI

Adviye-Ahmet Eminoğlu İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtma etkinliğine katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ”2021 - 2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış olduk. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz bu süreçte büyük bir fedakarlıkla, çocuklarımızın eğitiminin en iyi şekilde gerçekleşmesi için çalıştılar, gayret ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kayseri’de eğitim kalitemizin daha yukarılara çıkması için hem fiziki şartların iyileştirilmesi hem de rekabetçi bir ortam oluşturarak eğitimde kaliteyi üst seviyeye çıkartmak için çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi eğitim alanında destekliyoruz ve onların her alanda çalışmalarına katkı veriyoruz” dedi.

Bursa’da Vali Yakup Canbolat, karne dağıtım töreninde Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu. Öğrencilerin karnelerini, Vali Canbolat’ın elinden aldıkları törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral, Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci ve hayırsever Erol Türkün katıldı.

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TOKAT’TA ÖĞRENCİLER İKİNCİ DÖNEM OKULLARIN AÇIK OLMASINI İSTEDİ

Tokat’ta karnelerini alan öğrenciler ikinci dönemde okullarının açık olması temennisinde bulundu. İl genelinde 107 bin 338 öğrenci törenle karnelerin aldı. Yarıyıl tatiline giren öğrencilere öğretmenleri kitap okumaları, dinlenerek aileleri ile daha verimli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Omicron varyantının yaygınlaşması nedeni ile okullarının ikinci dönemde kapanmasından endişe duyan bazı öğrenciler duygularını dile getirdi. Yunus Emre İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerinden Zeynep Beril Yüce, “Karne aldığımız için çok mutluyuz. Okular açılınca sevinçle geleceğiz. İnşallah okullar kapanmaz” dedi.

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KARS’TA 62 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ TATİLE GİRDİ

Kars’ta, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 590 okulda, eğitim gören, 62 bin 750 öğrenci ile 4 bin 59 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi. Kars’ta karne dağıtım töreni, Zübeyde Hanım İlkokulu’nda yapıldı. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün katılımıyla düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin heyecanları yüzlerine yansıdı. Bir süre öğretmen ve öğrencilerle görüşen Öksüz, daha sonra öğrencilerin karnelerini vererek tebrik etti.

TEKİRDAĞ’DA VELİLER HEYECANLA ÇOCUKLARINI BEKLEDİ

Tekirdağ’da öğrenim gören 200 bin 396 öğrenci de karne heyecanı yaşadı. Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Safiye Osman Çeliker İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve öğretmenlerle birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler büyük heyecan yaşarken Yıldırım, onlarıtek tek tebrik ederek çikolata ikram etti. Öğrenciler sınıflarında karnelerini alırken, velileri de okul önlerinde büyük heyecanla çocuklarının dışarı çıkmasını bekledi.

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ÇORUM’DA KARNE SONRASI ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri, karnelerini aldıkları törenin ardından sınıf öğretmenleri Eyüp Biçer ile Çorum Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına dağılan öğrenciler, kendi elleriyle yazdıkları mektupları, yüksek sesle okudu. Öğrenciler hep birlikte ’Bayrak’ şiirini okuyup şehitlikten ayrıldı.

ZONGULDAK’TA VALİDEN AİLE ZİYARETİ ÖNERİSİ

Karnelerini Vali Mustafa Tutulmaz’ın elinden alan birinci sınıf öğrencileri, tatilde kitap okuyup aile ziyareti yapacaklarını söylediler. AĞRI’DA ÜNİVERSİTELİLERDEN HEDİYE

Türk Kızılay Ağrı Şubesi’nde gönüllü üniversiteliler, ilk defa karne alan birinci sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak oldu. Gönüllü gençler, ilk kez karne alan birinci sınıf öğrencileri için kendi elleriyle atık malzemelerden yaptıkları el çantalarını hediyelerle doldurdu. Pasta da alan gönüllüler, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu’nun yolunu tutup, öğrencileri ziyaret etti. Karne heyecanı yaşayan minikler de Kızılay gönüllülerine teşekkür ettiler.

Hakkari’de hava koşullarından dolayı taşımalı eğitim tatil olunca, özel çocukların karneleri öğretmenleri tarafından evlerine götürüldü.Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, okul müdürü ve öğretmenler, özel eğitim 8/A sınıfı öğrencisi Esmer Namoğlu'nu evinde ziyaret ederek karnesini takdim etti. Kasımoğlu, misafirperverliklerinden dolayı aileye teşekkür ederek, öğrenci tebrik etti. Kasımoğlu, "Yeter ki biz bu özel öğrencilerimize fırsat ve imkân tanıyalım. Onların ve ailelerinin geleceğe umut ve güvenle bakabilmeleri için gerek devletimizin gerekse insanlarımızın bu duyarlılığa sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.