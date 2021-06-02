Tüm yaz boyu okullar açık

“Öğrencilerimizin nasıl olduğunu görmek için okulları yaz boyunca açık tutacağız. Sistem alt yapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran’dan itibaren açıyoruz.

2 Temmuz’un ardından da öğrencilerimizi güzel bir yaz bekliyor. Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak sosyal, duygusal, fiziksel etkinliklerle dolu telafi programını başlatıyoruz. Her okulumuz kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Böylelikle bir telafi programı oluşmuş olacak. 18 Haziran -2 Temmuz arasında okullar bu planlar doğrultusunda uygulamaya başlayacaklar. Okullarımız 2 Temmuz’dan yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar fiziksel imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacak.

EK DERS DESTEĞİ

1’inci sınıftan 2’ye geçen öğrenciler için okuma yazma taramaları başlayacak. İhtiyacı tespit edilen öğrenciler için ek ders ve materyal desteği sağlayacağız. 3’üncü ve 4’üncü sınıfları İlkokullarda Yetiştirme Programı ile destekleyeceğiz. Ortaokul öğrencilerimiz için de uluslararası yeterlilik düzeyine uygun çalışma planı verilecek. Liseler içinse kritik kazanımlar taraması hazırladık. ‘telafidebendevarim.meb.gov.tr’ sitesini açtık. Sitede etkinlik açıklamaları yer alıyor.”