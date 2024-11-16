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‘Tüm sınıflarında akıllı tahta olan tek ülkeyiz’

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#Yusuf Tekin#‘Tüm Sınıflarında Akıllı Tahta Olan Tek Ülkeyiz’#Batman
‘Tüm sınıflarında akıllı tahta olan tek ülkeyiz’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 16:34

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman ziyaretinde şehirdeki okul sayısının 373’ten 793’e yükseldiğini vurgulayarak, “Birleşmiş Milletler, dünyada bütün sınıflarında akıllı tahta olan tek ülkenin Türkiye olduğunu söylüyor” dedi.

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Bir dizi temasta bulunmak adına Batman’ı ziyaret eden Bakan Tekin, kentte derslik başına 23 öğrenci düştüğünü ve öğretmen sayısının ise 10 bin 355 olduğunu dile getirdi. Konuşmasında okullardaki akıllı tahta oranına da dikkat çeken Bakan Tekin, “Birleşmiş Milletler, dünyada bütün sınıflarında akıllı tahta olan tek ülkenin Türkiye olduğunu söylüyor. Eğitim metodolojisinde hangi değişiklikler varsa pedagojik ilkeler doğrultusunda onları okullarımıza getirmeye çalışıyoruz. Diğer yandan gelecek kuşaklar bu coğrafyanın ve kültürün içinde barındırdığı maddi, manevi ve milli değerlere sahip olarak yetişsin istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan konuşmasında okullara seçmeli Kürtçe dersi koyduklarını da hatırlatan Bakan Tekin, “Özel Kürtçe kurslarının ve özel okullarda da seçmeli Kürtçe dersinin önünü açtık” dedi.

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#Yusuf Tekin#‘Tüm Sınıflarında Akıllı Tahta Olan Tek Ülkeyiz’#Batman

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