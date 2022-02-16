Tüm sınıfları kapalı hiçbir okul yok

Haberin Devamı

Gaziantep ziyaretinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özetle şu mesajları verdi: “7 Şubat’ta başladığımız ikinci dönemde yine yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu’nun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibariyle COVID-19 salgını dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacak.

DEVAMDAN MUAF

Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin salgın nedeniyle okullara erişimi ile ilgili sıkıntıları olduğu yönünde şikayetler geldi. Dolayısıyla kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencilerimizi ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizi bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacağız. Devam mecburiyetleri olmayacak.

MESLEK KANUNU

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı yönünden tarihi bir gün yaşandı. 60 yıllık özlem olan öğretmenlik meslek kanunu 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşmış ve yürürlüğe girmiş oldu. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik meslek kanunu uygulanması ile ilgili yönetmeliği de hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart tarihine kadar tüm STK’lardan, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız. Bu kararın tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

GAZİANTEP'E 138 ANAOKULU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile anaokulu açılışı yapan Bakan Özer, “Türkiye genelinde yapacağımız 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin de yeni anasınıfını yıl sonu açacağız. Gaziantep’e 138 yeni anaokulu yapacağız” dedi.