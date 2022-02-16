Tüm sınıfları kapalı hiçbir okul yok

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...#Konut
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Galatasaraya Luis Campostan kötü haber Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...Galatasaray'a Luis Campos'tan kötü haber! Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...#Luis Campos
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ varRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ var#Biden
OGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasınOGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasın#OGS
Elektrik indiriminde Kabine’nin gündemindeki alternatiflerElektrik indiriminde Kabine’nin gündemindeki alternatifler #Elektrik İndirim
Altın zirveden döndüAltın zirveden döndü#Altın
FETÖ nefreti neden bu kadar büyük ve canlıFETÖ nefreti neden bu kadar büyük ve canlı#Bülent Arınç
Yunan parlamentosunda Türkiye atışmasıYunan parlamentosunda Türkiye atışması#Yunanistan
Scholz ve Putinden önemli açıklamalarScholz ve Putin'den önemli açıklamalar#Olaf Scholz
Arif Şentürk hayatını kaybettiArif Şentürk hayatını kaybetti#Arif Şentürk
Ayrıldıkları iddia ediliyordu... Alina Boz ve Mithat Can Özer cephesinde yeni gelişmeAyrıldıkları iddia ediliyordu... Alina Boz ve Mithat Can Özer cephesinde yeni gelişme#Alina Boz
Gece hayatının tanınan ismi çocuğu kabul etmemişti... Babalık davası sonuçlandıGece hayatının tanınan ismi çocuğu kabul etmemişti... Babalık davası sonuçlandı!#Lyudmyla Chelapko
Tacizci müdür tutuklandı Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeliTacizci müdür tutuklandı! Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeli#Taciz
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...#Kripto Para Piyasaları
HABERLEREğitim Haberleri

Tüm sınıfları kapalı hiçbir okul yok

#Mahmut Özer#Kapalı Sınıf#Koronavirüs
Tüm sınıfları kapalı hiçbir okul yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün itibarıyla COVID-19 salgını dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmuyor” dedi ve kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitimlilerin devam zorunluluğundan muaf olacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Gaziantep ziyaretinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özetle şu mesajları verdi: “7 Şubat’ta başladığımız ikinci dönemde yine yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu’nun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibariyle COVID-19 salgını dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacak.

DEVAMDAN MUAF

Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin salgın nedeniyle okullara erişimi ile ilgili sıkıntıları olduğu yönünde şikayetler geldi. Dolayısıyla kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencilerimizi ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizi bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacağız. Devam mecburiyetleri olmayacak.

MESLEK KANUNU

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı yönünden tarihi bir gün yaşandı. 60 yıllık özlem olan öğretmenlik meslek kanunu 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşmış ve yürürlüğe girmiş oldu. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik meslek kanunu uygulanması ile ilgili yönetmeliği de hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart tarihine kadar tüm STK’lardan, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız. Bu kararın tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” 

GAZİANTEP'E 138 ANAOKULU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile anaokulu açılışı yapan Bakan Özer, “Türkiye genelinde yapacağımız 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin de yeni anasınıfını yıl sonu açacağız. Gaziantep’e 138 yeni anaokulu yapacağız” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahmut Özer#Kapalı Sınıf#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme