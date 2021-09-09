Tüm sınıf seviyelerinde rehberlik etkinlikleri hazırlandı

Kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanan sette; gelişimsel, yeterlik temelli, problem odaklı ve kültürel farklılıkları dikkate alan etkinlikler yer alıyor. Sette Sınıf Rehberlik Programı’nda bulunan kazanımlarla doğru orantılı olarak birbirini tamamlayıcı ve bütüncül, çocukların bireysel ihtiyaçlarını temele alan, özelliklerine uygun ve yeteneklerini geliştirici, öğrencinin aktif şekilde sınıf içi çalışmalara katılımına imkan veriyor.

936 REHBERLİK ETKİNLİĞİNDEN OLUŞUYOR

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesinde toplam 936 sınıf rehberlik etkinliğinden oluşan setin, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda dijital olarak kullanılabilmesi ve öğretmenlerin kullanacakları materyal çeşitliliğini artırabilmek amacıyla Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu (DİSREP) oluşturuldu.

Öğrenciler, bu platform aracılığıyla sınıf rehberlik etkinliklerini uygulama sürecinde bilgisayar, telefon, tablet gibi iletişim araçlarıyla da sınıf rehberlik etkinliklerine katılabilecek.



Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti’ne “http://orgm.meb.gov.tr/www/milli-egitim-bakanligi-tum-sinif-seviyelerinde-sinif-rehberlik-etkinlikleri-hazirladi/icerik/1771” web adresinden ulaşılabilir.

Ayrıca “Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu” (DİSREP) “https://orgm.meb.gov.tr/disrep/index.html” adresi üzerinden kullanılabilir..