Tüm özel çocuklara ‘gölge öğretmen’... Yeni uygulamanın detaylarını Genel Müdür Otrar Hürriyet’e anlattı

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ÜCRETİNİ VELİ KARŞILIYOR
MEB’in 4 Ocak 2020’de aldığı kararla, tam zamanlı kaynaştırma öğrencilerinin akademik, sosyal ve öz bakım becerilerine destek olunması adına okullarda kolaylaştırıcı kişi yani gölge öğretmen bulundurulmasına izin verildi. Bu kararın detayında yer alan ‘otizm spektrum bozukluğu’ ifadesi, söz konusu hizmetten diğer özel gereksinimli çocukların yararlanmasını engelliyordu. Uygulamada görev alacak gölge öğretmenlerin ücretleri daha önce de olduğu gibi yine özel gereksinimli öğrencinin ailesi tarafından ödenecek. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar uygulamanın detayları hakkında şunları söyledi:
KİMLER KOLAYLAŞTIRICI KİŞİ OLABİLİR?
Uygulamanın ilk başladığı yıl olan 2020’de karar vericilerinin bunu sadece otizmle sınırlandırmış olmalarıyla ilgili tahminim; sistemin yeni olması nedeniyle bir grup özelinde pilot uygulama yapılmak istendiği yönünde. Şimdi ise kolaylaştırıcı kişinin gerçekten gerekli olup olmadığı Bireysel Eğitim Programları birimince kararlaştırılacak. Çocuklarımızın ehil kişiler tarafından desteklenmesi amacıyla, eğitim fakültesi mezunları başta olmak üzere eğitimcilik formasyonu almış kişiler ‘kolaylaştırıcı kişi’ olabilecek. Çocuğun özel durumuna göre anne baba kardeş gibi akrabaları da yakınında bulunabilecek. Akrabalar söz konusu olunca bir diploma aranmayacak.
NEDEN ‘SINIF DIŞI’ KARARI ALINDI?
Otizmli kaynaştırma öğrencileri için bu uygulama sağlanırken kapsamın genişlemesiyle sayısal büyüme de olacak. Bizim kaynaştırma öğrencisi sayımız 405 bin. Kaç kişinin talebi olacağını başlangıçta tahmin etmek zor. Tamamını bırakın, 4’te 1’i için 100 bin kişilik talep oluşsa, bu 100 bin kişiyi matematiksel büyüklüğü nedeniyle sınıflara sokamayız. Büyük bir rakamla karşılaşacağımız için sürecin yönetilmesi zorlaşacaktır. O yüzden sınıf dışı olarak kararlaştırdık. Ancak bu karar uygulamada, çocuğun ihtiyacına göre okul yönetiminin izni ile belirli oranda esnetilecektir. Başlangıçta sınıfın içinde olmaması daha uygun bir seçenek ancak ‘kesinlikle yasak’ diye bir durumdan bahsetmiyorum.
MEB’in kapsamı genişleten son kararının önemli bir ilk adım olduğunu düşünüyoruz. 2020’deki kararda sınıf içi ve sınıf dışı olarak yalnızca otizmli çocuklar için sağlanabileceği yazılan bu hizmet, şimdi tüm özel gereksinimli çocuklar için ancak ‘sınıf dışında’ uygulanacak. Henüz detayları paylaşılmasa da kapsamı genişletilmiş ancak işlevi azaltılmış gibi duruyor. Bunun süre ve ortam olarak kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyorum. ‘Kolaylaştırıcı kişi’nin sınıf içinde de önemli görevleri oluyor. Kararın ‘sınıf içi ve dışı’ olarak düzenlenmesi yönünde MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne dilekçe vereceğiz.