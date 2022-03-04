Tüm okullarda deprem tatbikatı

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Siren sesini duyan her öğrenci 2 dakika boyunca sıraların yanında “çök, kapan, tutun” pozisyonuna geçti. Sarsıntının bittiğini haber veren ikinci sirenin çalmasıyla öğrenciler sınıftan tahliye edilip önceden belirlenen toplanma alanlarına geçti.

Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi’ndeki tatbikatta yer alan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da deprem anını öğrencilerle birlikte yaşadı. Vali Yerlikaya yaptığı konuşmada şunları söyledi; İçişleri Bakanlığımız, 2022 yılını AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda Afet Tatbikat Yılı ilan etti. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu amaçlar doğrultusunda İstanbul’umuzda yıl boyu pek çok tatbikat yapılacak. Bugün İstanbul genelinde tatbikata katılan 2 milyon 932 bin öğrencimize ve Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi’ndeki 874 öğrencimize teşekkür ediyor Allah’tan gençlerimizi, milletimizi depremden korumasını diliyorum.”

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ÖĞRENCİLER TATBİKATI ANLATTI

Ziya Çakmakçı (11’inci sınıf): Olası bir depremde ne yapacağımızı gösteren aydınlatıcı bir tatbikat oldu. Artık ne yapacağımızı daha iyi biliyoruz. Siren sesi ve verilen deprem sesi çok ürkütücüydü.

Zeren Sarnıç (11’inci sınıf): Daha önce videolarda izlediğimiz deprem tatbikatlarını canlı yaşama fırsatımız oldu. Hızlı tahliyenin ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk.

Efe Kaan Tanoba(11’inci sınıf) : 3 yıl önce İstanbul’daki 5.8’lik depremi yaşamıştım. O sırada okuldaydım ve çok korkmuştum. Bugün tatbikattan sonra deprem anında yapmam gerekenler hakkında daha çok bilgi sahibiyim.

İSTANBUL’DA OKULLAR BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

İstanbul’da olası Marmara depremine hazırlık kapsamında, 1999 yılından önce inşa edilen 355 okul yıkılıp yeniden yapıldı. Yeniden inşasına gerek duyulmayan 738 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bu günlerde 30 okulun yeniden inşası sürerken, 24 okul için de güçlendirme çalışması yapılıyor. Çalışmalar sona erince 1999 öncesi yapılmış okulların yüzde 90’ı depreme dayanıklı hale gelmiş olacak.