Tüm öğretmenler aşılanıyor

Eğitim camiası için sevindirici haber bu kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Tedarik sorunu sebebiyle öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili bir dönem belirsizlik yaşanmış ardından 40 yaş üzeri öğretmenler için randevu sistemi açılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Haziran itibarıyla tüm öğretmenlerin aşılanabileceğini duyurdu. Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

7 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

“Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.”

813 BİN OKUL ÇALIŞANI AŞILANMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un son yaptığı açıklamaya göre 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşılanma programına dahil edilmesiyle 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanmasının sağlandığını duyurmuştu.