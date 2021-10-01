Tüketici mahkemesi nedir ve ne işe yarar? Tüketici mahkemesine nasıl başvurulur ve sonuçlanması ne kadar sürer

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Özellikle tüketiciye yönelik her türlü uygulama neticesinde Tüketici Mahkemesi devreye girmektedir. Birçok farklı uygulama üzerinden ortaya çıkan davalara bakmakla yükümlü mahkeme olarak da ifade etmek mümkün.

Tüketici Mahkemesi Nedir?

4077 sayılı tüketici korunması kanunu üzerinden, bu kanunun uygulanması ile ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığı bakan mahkeme tüketici mahkemesidir. Özellikle haksız ticari uygulamalar, haksız kazanç ve tüketici mağduriyeti gibi birçok durum üzerinden bu mahkeme gerekli sonuçlar için sorumludur. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi ise, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir. Böylece satıcı ve tüketici üzerinden ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında, mağduriyetin giderilmesi için tüketici mahkemesi ön plana çıkar.

Tüketici Mahkemesi Ne İşe Yarar?

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Tüketici işlemleri üzerinden Tüketiciye yönelik uygulamalardan doğacak olan uyuşmazlıklara ilişkin davalara tüketici mahkemesi bakmaktadır. Bu durum 6502 TKHK’nın 73. maddesine dayalı şekilde ele alınmaktadır. Özellikle haksız ticari uygulamalar haksız rekabet ve yine haksız kazanç ile beraber rekabet önleyici unsurlar tüketici mahkemesi kapsamında ele alınmaktadır. İlgili kanun üzerinde aykırı hüküm ve uygulamalar tespit edildiği vakit, tüketici mahkemesinin yaptırım gücü bulunmaktadır. Ortaya çıkan yaptırım ile beraber bu yaptırımları uygulamaya yasal yönden hakkı vardır.

Tüketici Mahkemesine Nasıl Başvurulur?

Tüketici mahkemesine başvurmak isteyen her birey ya da kurum, ikamet ettiği bölge itibariyle bu işlemi gerçekleştirebilir. Zira her il ve ilçe kapsamında tüketici mahkemesi görev yapmaktadır. Diğer yandan da davalının bulunduğu ve ikamet ettiği yerdeki tüketici mahkemesinde de başvuru gerçekleştirilebilir. Bu sayede uyuşmazlığın yaşandığı yer itibariyle tüketici mahkemeleri elinde bulunan yetkiyi kullanmak suretiyle ilgili durum üzerinden sonuca ulaştırabilmektedir. Bunun için ilgili bölge üzerinden tüketici mahkemesine başvuru yapılırken dilekçe üzerinden işlem yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda bunun için avukat vasıtasıyla işlem gerçekleştirilebilir.

Tüketici Mahkemesine Sonuçlanması Ne Kadar Sürer?

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Diğer mahkemelerden farklı olarak tüketici mahkemesi kapsamında, ortaya çıkan sonuç ve kararın ilan edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yerel ya da ulusal gazeteler kullanılır. Böylece ilan yoluyla tüketici mahkemesi üzerinden ortaya çıkan karar Kamuoyuna duyurulur. İlan süresi ile ise tüketici mahkemesi nezdinde ortaya çıkan karardan 15 gün sonra gerçekleştirilir. Yani diğer bir ifade ile en fazla 15 gün içerisinde sonuç yerel ya da ulusal gazeteler kapsamında nihayete varır.

Tüketici Mahkemelerine Kimler Başvurabilir?

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Bu konuda merak edilen bir diğer konu ise tüketici mahkemelerine kimlerin başvurabilecek olmasıdır. Bu konuda birçok farklı kurum ve kuruluş ile beraber bireysel olarak başvuru yapacak kişiler öne çıkıyor. Yani duruma göre herkes tüketici mahkemesi üzerinden başvuru gerçekleştirebilir.

- Bireysel

- Tüketici örgütleri

- Kaymakamlıklarda kurulan tüketici hakem heyetleri

- Ticaret Bakanlığı

Bu doğrultuda yukarıda verilen kişi ya da kurum ile kuruluşlar dava açma hakkına sahiptir. Aynı zamanda açılan dava konusunda bu mahkeme için herhangi bir harç söz konusu değildir. Tüketici mahkemeleri özel yetkili mahkemeler olarak bilinir ve öne çıkan yetkiler yasalar tarafından geniş bir şekilde belirtilmiştir. Böylece yapılacak olan başvuru ile beraber ilgili mağduriyet ve sorun üzerinden, tüketici mahkemesi nezdinde sonuç kamuoyuna ilan yoluyla duyurulur.