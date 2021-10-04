Tüketici hakem heyetine nasıl ve hangi konularda başvurulur? E-devlet'ten heyete nasıl başvurulur?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık ve Musleraya tepki Karar sonrası...Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık ve Muslera'ya tepki! Karar sonrası...#Galatasaray
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç Gustavonun golü sonrası...Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç! Gustavo'nun golü sonrası...#Fenerbahçe
Uğur Şahinden aşı açıklaması: DeğişecekUğur Şahin'den aşı açıklaması: Değişecek!#Uğur Şahin
İslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu Feci şekilde hayatını kaybettiİslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu! Feci şekilde hayatını kaybetti#Lars Vilks
Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)#Çaykur Rizespor
En yetkili isim açıkladı: Cezasını çekecekEn yetkili isim açıkladı: Cezasını çekecek#Gürcistan
Bakan Koca uyardı ve ekledi: Hastalığın yayılması kolaylaştı Bakan Koca uyardı ve ekledi: Hastalığın yayılması kolaylaştı#Koronavirüs
Önce alışveriş yaptı, son duyurdu: Talimatı verdikÖnce alışveriş yaptı, son duyurdu: Talimatı verdik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Terimden Rizede flaş açıklamalar G.Saray budurTerim'den Rize'de flaş açıklamalar! 'G.Saray budur'#Galatasaray
Vali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti Alkışlanacak hareketVali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti! Alkışlanacak hareket#Beşiktaş Kaymakamı
Sır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre olduSır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre oldu!#ABD
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)#Fenerbahçe
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Usta oyuncuya veda Öldüğünü kabul edemiyorumUsta oyuncuya veda! 'Öldüğünü kabul edemiyorum'#İlhan Daner
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Tüketici hakem heyetine nasıl ve hangi konularda başvurulur? E-devlet'ten heyete nasıl başvurulur?

#Tüketici Hakem#E-Devlet#Tüketici
Tüketici hakem heyetine nasıl ve hangi konularda başvurulur E-devletten heyete nasıl başvurulur

Tüketicilerin haklarını koruması için günümüzde tüketici hakem heyeti bulunmaktadır. Vatandaşlar mağdur oldukları vakit haklarını nereden arayacağını dair bilgi almaya çalışıyor. Peki, tüketici hakem heyetine nasıl ve hangi konularda başvurulur? E-Devlet'ten heyete nasıl başvurulur? İşte, tüm detaylar.

Haberin Devamı

Satıcının tüketiciye ayıplı mal ya da hizmet sunması ile beraber, mal ve hizmette eksik olması üzerinden tüketicilerin şikayet hakkı vardır. Eğer kişi bu konuda haklı ise o vakit tüketici hakem heyeti üzerinden hakkını elde edebilir. Tabii bu heyete nasıl bir hangi yollardan başvurulması gerektiği merak edilen konular içerisinde geliyor.

 Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur?

 Merak edilen konular içerisinde tüketici hakem heyetine nasıl başvurulacağı geliyor. Bu konuda bilinmesi gereken belli başlı bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler üzerinden başvuru gerçekleştirilebilir ve duruma bağlı olarak hak talebinde bulunulabilir.

 - Elden başvuru yapılabilir.

 - E-posta yolu ile başvuru yapılabilir.

 - E-devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak başvurulabilir.

 - Tüketici bilgi sistemi (TÜBİS) yasal web sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirilebilir.

Haberin Devamı

 Yukarıdaki yollardan herhangi birini değerlendirmek suretiyle yasal bir süreç doğrultusunda, tüketici hakem heyetine başvuru gerçekleştirmek mümkündür. Tabii burada unutulmaması gereken bir durum var. Tüketici hakem heyetlerine herhangi bir şekilde sözlü başvuru kabul edilmez. Yani bir telefon vasıtasıyla sözlü olarak başvuru yapılamaz. Bunu mutlaka yazılı olarak belli başlı yöntemler ve platformlar üzerinden gerçekleştirmek gerekmektedir.

 Tüketici Hakem Heyetine Hangi Konularda Başvurulur?

 Bu konuda merak edilen bir diğer durum ise tüketici hakem heyetine hangi konularda başvurulması gerektiğidir. Eğer tüketici satın aldığı mal konusunda herhangi bir ayıplı ya da eksik söz konusu ise, tüketici hakem heyetine başvuru hakkına değerlendirebilir. Aynı zamanda elde edilen mal ya da hizmet üzerinden bir kusurlu durum var ise, yine aynı şekilde başvuru gerçekleştirilebilir. Böylece yaşanan mağduriyet bu şekilde giderilebilir ve tüketici yaşadığı sorununun ortadan kalkmasına fırsat verebilir.

 E-Devlet'ten Heyete Nasıl Başvurulur?

 Özellikle artık birçok farklı işlem kamu kurum ve kuruluşları kapsamında internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda en çok e-devlet sisteminin kullanıldığını söylemek mümkün. Bireysel olarak alınan şifre ile beraber giriş yapılmak suretiyle, tüketici hakem heyetine de buradan başvuru gerçekleştirilebilir. Bunun için öncelikle e-devlet konusunda bireysel şifreye ihtiyaç vardır. Kişi kendi T.C. kimlik numarası ile beraber şifresi üzerinden e-devlet'e giriş yapabilir. Daha sonra sistemi üzerindeki arama motoru kullanılabilir. Bu bölüme ‘Tüketici Hakem Heyeti’ yazarak çıkan sayfa üzerinden bağlantı kurmak oldukça kolaydır. Daha sonra çıkan sayfa üzerinden şikayet yazılabilir ve ilgili noktaya bu yol üzerinden gönderilebilir.

 Kimler Tüketici Hakem Heyetine Başvurabilir?

Haberin Devamı

 Aslına bakılırsa genel olarak tüketici hakem heyetine sadece tüketicilerin başvurabileceği düşünülüyor. Ancak haklarını aramak suretiyle aynı zamanda satıcılar ve sağlayıcılar da bu platformu değerlendirilmektedir. Mal ve hizmet üzerinden yaşanan mağduriyetin giderilmesi konusunda her vatandaş heyet üzerinden başvuru gerçekleştirebilmektedir. Tabii özellikle tüketiciler daha fazla mağduriyet yaşadıklarından dolayı, haklarının tüketici hakem heyeti üzerinden koruyabiliyorlar.

 Tüketici Hakem Heyeti Süresi

Haberin Devamı

 Yapılan başvuru ile beraber tarih sırasına bağlı olarak, durum en geç 6 ay içerisinde görüşülür ve bunun sonucunda karara bağlanır. Yapılmış olan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal ya da hizmet özelliği hususları ele alınır. Bu doğrultuda karar süresi en fazla 6 ay içerisinde tamamlanır. Sonuç olarak ise tüketici ve satıcı ile beraber sağlayıcının hakları üzerinden gerekli olan durum ortaya çıkarılır. Böylece ortak olarak mağduriyet ortadan kaldırılmış olur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tüketici Hakem#E-Devlet#Tüketici