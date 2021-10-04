Tüketici hakem heyetine nasıl ve hangi konularda başvurulur? E-devlet'ten heyete nasıl başvurulur?

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Satıcının tüketiciye ayıplı mal ya da hizmet sunması ile beraber, mal ve hizmette eksik olması üzerinden tüketicilerin şikayet hakkı vardır. Eğer kişi bu konuda haklı ise o vakit tüketici hakem heyeti üzerinden hakkını elde edebilir. Tabii bu heyete nasıl bir hangi yollardan başvurulması gerektiği merak edilen konular içerisinde geliyor.

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur?

Merak edilen konular içerisinde tüketici hakem heyetine nasıl başvurulacağı geliyor. Bu konuda bilinmesi gereken belli başlı bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler üzerinden başvuru gerçekleştirilebilir ve duruma bağlı olarak hak talebinde bulunulabilir.

- Elden başvuru yapılabilir.

- E-posta yolu ile başvuru yapılabilir.

- E-devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak başvurulabilir.

- Tüketici bilgi sistemi (TÜBİS) yasal web sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirilebilir.

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Yukarıdaki yollardan herhangi birini değerlendirmek suretiyle yasal bir süreç doğrultusunda, tüketici hakem heyetine başvuru gerçekleştirmek mümkündür. Tabii burada unutulmaması gereken bir durum var. Tüketici hakem heyetlerine herhangi bir şekilde sözlü başvuru kabul edilmez. Yani bir telefon vasıtasıyla sözlü olarak başvuru yapılamaz. Bunu mutlaka yazılı olarak belli başlı yöntemler ve platformlar üzerinden gerçekleştirmek gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetine Hangi Konularda Başvurulur?

Bu konuda merak edilen bir diğer durum ise tüketici hakem heyetine hangi konularda başvurulması gerektiğidir. Eğer tüketici satın aldığı mal konusunda herhangi bir ayıplı ya da eksik söz konusu ise, tüketici hakem heyetine başvuru hakkına değerlendirebilir. Aynı zamanda elde edilen mal ya da hizmet üzerinden bir kusurlu durum var ise, yine aynı şekilde başvuru gerçekleştirilebilir. Böylece yaşanan mağduriyet bu şekilde giderilebilir ve tüketici yaşadığı sorununun ortadan kalkmasına fırsat verebilir.

E-Devlet'ten Heyete Nasıl Başvurulur?

Özellikle artık birçok farklı işlem kamu kurum ve kuruluşları kapsamında internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda en çok e-devlet sisteminin kullanıldığını söylemek mümkün. Bireysel olarak alınan şifre ile beraber giriş yapılmak suretiyle, tüketici hakem heyetine de buradan başvuru gerçekleştirilebilir. Bunun için öncelikle e-devlet konusunda bireysel şifreye ihtiyaç vardır. Kişi kendi T.C. kimlik numarası ile beraber şifresi üzerinden e-devlet'e giriş yapabilir. Daha sonra sistemi üzerindeki arama motoru kullanılabilir. Bu bölüme ‘Tüketici Hakem Heyeti’ yazarak çıkan sayfa üzerinden bağlantı kurmak oldukça kolaydır. Daha sonra çıkan sayfa üzerinden şikayet yazılabilir ve ilgili noktaya bu yol üzerinden gönderilebilir.

Kimler Tüketici Hakem Heyetine Başvurabilir?

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Aslına bakılırsa genel olarak tüketici hakem heyetine sadece tüketicilerin başvurabileceği düşünülüyor. Ancak haklarını aramak suretiyle aynı zamanda satıcılar ve sağlayıcılar da bu platformu değerlendirilmektedir. Mal ve hizmet üzerinden yaşanan mağduriyetin giderilmesi konusunda her vatandaş heyet üzerinden başvuru gerçekleştirebilmektedir. Tabii özellikle tüketiciler daha fazla mağduriyet yaşadıklarından dolayı, haklarının tüketici hakem heyeti üzerinden koruyabiliyorlar.

Tüketici Hakem Heyeti Süresi

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Yapılan başvuru ile beraber tarih sırasına bağlı olarak, durum en geç 6 ay içerisinde görüşülür ve bunun sonucunda karara bağlanır. Yapılmış olan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal ya da hizmet özelliği hususları ele alınır. Bu doğrultuda karar süresi en fazla 6 ay içerisinde tamamlanır. Sonuç olarak ise tüketici ve satıcı ile beraber sağlayıcının hakları üzerinden gerekli olan durum ortaya çıkarılır. Böylece ortak olarak mağduriyet ortadan kaldırılmış olur.