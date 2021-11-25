Tükenmez kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tükenmezin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Tükenmez kelimesi doğru anlamda kullanılması gereken bir kelimedir. Tükenmez kelimesi, sonsuz ve bitimsiz kelimeleriyle aynı anlama sahip olan kelime türleridir.

Tükenmez Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kelimelerin yazılışı her ne kadar farklı olsa da, aynı anlamı taşıyan kelimeler bulunuyor. Tükenmez kelimesinin yerine kullanılan kelime türleri vardır. Aynı anlamda olmaları tükenmez kelimesiyle eş anlamlı olduğunu gösteriyor.

Tükenmez kelimesi, sonsuz kelimesiyle aynı anlama sahiptir. Aynı anlamda olan tükenmez ve sonsuz kelimesi kişiler tarafından tercih edilebilir. Aynı anlamda olması birbirlerinin yerine kullanılmasını ifade ediyor. Eş anlamlı olan kelimeler herhangi bir anlam kaybı olmadan cümle içerisinde kullanılabilir.

Tükenmezin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

Eş anlamlı sözcükler aynı anlamı ifade eden kelimeler olarak biliniyor. Aynı anlama sahip olan tükenmez ve bitimsiz kelimeleri cümle içinde isteğe göre kullanılabilir. Cümle yapısını bozmadan aynı anlamı ifade edebilen sözcüklerdir. Kişilerin tercihlerine göre istenilen kelimelerden biri aynı anlamda kullanılabilir. Eş anlamlı sözcüklerin aynı anlamı ifade etme durumu, cümle yapısını bozmayacaktır. Aynı anlamı ifade ederek, tükenmez veya sonsuz sözcükleri isteğe göre kullanılabilir.