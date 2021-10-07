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Tukan Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Evde Beslenir Mi? Tukan Kuşu Nerede Yaşar Ve Özellikleri Neler

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Tukan Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Evde Beslenir Mi Tukan Kuşu Nerede Yaşar Ve Özellikleri Neler

Özellikle görüntüleri ve aynı zamanda şirin yapıları ile en ilginç hayvan türleri içerisinde tukan kuşu geliyor. İnternet üzerinden de araştırılan ve merak edilen türler arasında yer almaktadır. Peki, tukan kuşu nedir, ne yer ve evde beslenir mi? Tukan kuşu nerede yaşar ve özellikleri neler tüm detayları ile derledik.

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 Vücutlarına göre oldukça uzun gagaya sahip olması ile beraber, rengarenk görüntüleri üzerinden, Tukan kuşu en ilginç hayvanlardan biridir. Aynı zamanda farklı cinslere sahip olması üzerinden, evcil olarak beslenip beslenmediği merak edilen konular arasında geliyor.

 Tukan Kuşu Nedir?

 Ramphastidae familyasından gelen Tukan kuşu, Neotropik bölgesinde yaşayan kuşlara verilen ortak isim şeklinde ifade etmek mümkün. Aynı zamanda Tukan kuşlarına yakın akraba olarak bilinen Capitonidae familyasına da ait olduklarını eklemek gerekir. Özellikle rengarenk ve kocaman gagaları ile beraber, parlak tüylere sahip özel hayvan çeşitleri içerisinde gelirler. Üstelik 5 farklı cins ile beraber toplamda 40’tan fazla tür eşliğinde ele alınan kuşlar arasında yer almaktadırlar.

 Tukan Kuşu Ne Yer?

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 Tukan kuşları genel olarak omnivor şeklinde beslenen hayvan türleri içerisinde yer almaktadır. Genel olarak ise meyve ağırlıklı beslenen hayvan çeşitleri arasında bulunurlar. Diğerleri ağırlıklı olarak bu şekilde öne çıksa dahi, aynı zamanda birçok değişik beslenme şekline de sahip olduklarını ifade etmek mümkün. Bunlar içerisinde Çilek, tohum, yumurta ve böcek ile beraber sürüngen çeşitleri ön plana çıkıyor. Yani oldukça geniş bir beslenme karakterine sahip özel hayvanlar içerisinde gelmektedirler. Böylece tukan kuşlar için hem etçil hem de otçul beslenme türlerine sahip olduklarını söylemek mümkün.

 Tukan Kuşu Evde Beslenir mi?

 Tukan kuşları dünyanın en pahalı hayvan türleri içerisinde yer almaktadır. Özellikle Türkiye'de bulunmaması ile beraber kaçak yollardan ülkeye getirilmiş türleri de yer almaktadır. Bu bağlamda tukan kuşlarının evde beslenebilecek evcil hayvanlar arasında geldiğini söylemek mümkün. Özellikle fiyatları yaklaşık olarak 20 ya da 30 TL arasında değişkenlik gösterdiği için, evcil olarak beslenecek şekilde tercih edilecek bir hayvan değildir. Ancak birçok değişik hayvanat bahçesinde şahit olunacak özel hayvan türleri arasında yer aldığını eklemek gerekir.

 Tukan Kuşu Nerede Yaşar?

 Tukan kuşları özellikle neotropik bölgelerde yaşayan hayvan türleri içerisinde gelir. Bu doğrultuda Meksika'nın güneyinden başlamak suretiyle Orta Amerika boyunca yaşam alanları bulunur. Aynı zamanda Amerika'dan Arjantin bölgesine kadar uzanan bir yaşam alanı olduğunu da ifade etmek mümkündür. Özellikle tropikal meyvelerle ve hayvan türleri ile beslenen Tukan kuşları, buna bağlı olarak tropikal bölgelerde yaşamını sürdüren canlılardır. Bu sebepten dolayı nadir bulunan ve aynı zamanda koruma altında olan kuş türleri içerisinde bulunduğunu ifade etmek mümkün.

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 Tukan Kuşu Özellikleri Neler?

 Genel olarak daha çok fiziksel özellikleri ile öne çıkan Tukan kuşları, dünyanın en ilginç hayvan türleri içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda birçok değişik özelliği ile öne çıktığını ifade etmek mümkün.

 - Gagaları kendi boyutlarına göre oldukça büyük ve rengarenktir.

 - Ormanda yaşarlar ve çok kısa mesafeleri hızlıca uçabilirler.

 - Kanat açıklıkları genel olarak kanat ucu ile kuyruk ucuna kadar uzanır.

 - Tukan kuşu türlerinin bacakları ayrıca oldukça kısadır ve aynı zamanda çok güçlüdür.

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 - Parmakları genel anlamda iki çifttir.

 - Hem etçil hem de otçul olarak beslenen hayvan türleri içerisinde yer alır.

 - Daha çok tropikal bölgelerde yaşarlar.

 Bu şekilde birçok farklı özelliği ile beraber Tukan kuşların ön plana çıkıyor. Daha çok doğal ortamlarda yaşarlar ve bazı hayvanat bahçelerinde de karşılaşmak mümkün.

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