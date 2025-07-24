TÜİK istihdam verilerine göre en kolay doktorlar iş buluyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait yükseköğretim mezunlarının istihdam verilerini yayımladı. Veriler, 2014–2023 yılları arasında Türkiye’de bir yükseköğretim programından lisans ve ön lisans düzeyinde mezun olan bireylerin, 2024 yılı itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki (ADNKS) durumları ile SGK kayıtlarının eşleştirilmesi yoluyla oluşturulan Eğitim-İşgücü Veri Tabanı üzerinden derlendi.

POLİSLİKTE İSTİHDAM YÜKSEK

TÜİK verilerine göre; yükseköğretim mezunlarının istihdam verilerinde; lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023’te yüzde 75.6 iken, 2024’te yüzde 75 olarak kaydedildi. Ön lisans mezunlarında ise bu oran yüzde 67.7’den yüzde 66.4’e geriledi. Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranı yüzde 96.4 ile tıpta oldu. Bunu özel eğitim öğretmenliği (yüzde 95.1), elektrik öğretmenliği (yüzde 92.4), dil ve konuşma terapisi (yüzde 91.9) ve elektronik öğretmenliği (yüzde 91.9) izledi. Ön lisans mezunlarında ise en yüksek istihdam oranı yüzde 92.3 ile polis meslek eğitimi bölümünde görüldü.

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İLK İŞ BULMA SÜRELERİ...

Lisans mezunlarının mezuniyet sonrası ilk iş bulma süresi 2024 yılında ortalama 14.4 ay olarak ölçüldü. Ön lisans mezunlarında ise bu süre 16 ay. Lisans seviyesinde iş bulma süresinin en kısa olduğu bölüm 2.2 ay ile dil ve konuşma terapisi olurken, onu tıp (4.1 ay), özel eğitim öğretmenliği (4.3 ay), eczacılık (5.1 ay) ve ebelik (7.6 ay) takip etti. Ön lisans düzeyinde en kısa sürede işe yerleşilen bölüm 2.9 ay ile polis meslek eğitimi oldu.

EN ÇOK PİLOTLAR KAZANIYOR

TÜİK verilerine göre lisans mezunları arasında en yüksek aylık ortalama kazanç pilotaj bölümünde tespit edildi. Bu bölümü; matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ve uçak mühendisliği izledi. Ön lisans mezunları arasında en yüksek kazanç ise polis meslek eğitimi bölümünde kaydedildi.