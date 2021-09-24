Tuğrul Kuşu Nedir Ve Türk Mitolojisinde Nasıl Geçer? Tuğrul Kuşu Efsanesi Ve Özellikleri

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Eski Türkçe üzerinden günümüze kadar ismi evrilmiş olması ile beraber, bu kuş türü günümüzde Tuğrul kuşu olarak bilinmektedir. Önemli bir efsanesi olması ile beraber güçlü mitolojisi üzerinden ilgi çeken önemli kuşlardan biridir. Aynı zamanda yırtıcı bir kuş olarak da ifade etmek mümkündür. Türk tarihi açısından önemli olduğu için birçok kişinin de araştırdığı kuş türleri içerisinde bulunuyor.

Tuğrul Kuşu Nedir?

Tuğrul kuşu Divanı Lügatit Türk'te Togrıl kuşu olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda Dumrul olarak bilinir ve gündüz yırtıcı kuş takımı içerisinde gelir. Atmacagiller familyasında yer alan bir kuş olması ile beraber, Aynı zamanda çakırdoğan olarak da ifade etmek mümkün. Eski Türkçe üzerinden bakıldığı zaman Toğrul ya da Doğrul isimleri üzerinden de bilinmektedir. Genelde tarihi ve efsanesi ile beraber mitolojik yapıda öne çıkan bir kuş türü olduğunu söylemek mümkün.

Tuğrul Kuşu Türk Mitolojisinde Nasıl Geçer?

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Özellikle Tuğrul kuşuna Türk mitolojisi üzerinden bakıldığı vakit, doğaüstü yetenekleri olan kızı renkli devasa bir kuş olarak bilinmektedir. Birçok değişik özelliği ile aynı zamanda Anka kuşunu akla getirir. Türk mitolojisinde ölümsüzlük ile beraber yeniden dirilişi anlatır. Aynı zamanda her gün yeniden doğan bir kuşu simgeler. Bu bağlamda Divanı Lügatit Türk içerisinde de yer alan edebi ve önemli kuş türleri içerisinde gelmektedir. Tabii bu kuş türünün diğer Türk mitolojisindeki kuş türlerinden farkı, tıpatıp kendisine benzeyen ikizinin de olmasıdır. Bu yönü üzerinden önemli bir kuş türü olarak günümüzde hala mitolojik açıdan önemli bir yere sahiptir.

Tuğrul Kuşu Efsanesi

Tuğrul kuşu özellikle Türk tarihi açısından Efsanesi ile öne çıkan bir kuş türüdür. Efsaneye göre Oğuz Kağan ilk eşini, başında Tuğrul kuşu olan bir ağacın kovuğunda bulmuştur. Yiğitleri kanatları altına alıp onları koruyan ve kollayan bir kuş olarak ifade edilir. Bu bağlamda Oğuz Kağan ilk eşi ile beraber Türk ırkını Orta Asya üzerinden Anadolu'ya kadar uzanmasını imkan tanımıştır. Aynı zamanda macarların armaların da bulunan Tuğrul kuşu, onlar için Turul kuşu olarak ifade edilir. Bu sebepten dolayı Türk tarihi açısından önemli bir efsanesi olması ile beraber, Macarlar ya da Moğolların da ciddiye aldı önemli efsanevi kuşlar içerisinde bulunuyor.

Tuğrul Kuşu Özellikleri

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Genel anlamda Türk tarihi üzerinden efsane ve mitolojisi ile ele alındığı vakit, Tuğrul kuşunun birçok değişik özelliği bulunmaktadır.

- Devasa bir kuştur.

- Kızıl renklidir.

- Genel anlamda Anka kuşunu andırır.

- Diğer mitolojideki kuş türlerine göre ikizi vardır.

- Özellikle her gün yeniden doğar.

- Ölümsüzlük ile beraber ayrıca yeniden dirilişi simgeler.

- Divanı Lügatit Türk içerisinde yer alır.

- Türk ve Macar ile beraber Moğol ve Yunan mitolojisinde de yer alır.

Bu şekilde Yukarıdaki özellikleri ile beraber Tuğrul kuşu dünyanın en önemli ve efsanevi kuş türleri içerisinde gelmektedir. Günümüzde hala araştırma içerisinde olan ve merak edilen konular arasında geldiğini ifade etmek gerekir. Özellikle Oğuz Kağan dönemine kadar uzanması ile beraber, Türk tarihinin başlangıcı şeklinde de anlatıldığı biliniyor. Özellikleri ve önemli mitolojik efsanesi ile beraber, pek çok millet açısından önemli bir kuş türüdür.