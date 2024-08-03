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TÜBİTAK yarışma katılım desteklerini açıkladı

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#TÜBİTAK#‘4001-B Uluslararası Yarışma#Destek
TÜBİTAK yarışma katılım desteklerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 11:11

TÜBİTAK ‘4001-A Ulusal Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği Kurallar Kitapçığı’ ile ‘4001-B Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği Kurallar Kitapçığı’ yayımlandı. Bu kapsamda yurt içinde düzenlenen yarışma ve etkinliklere katılım için verilecek destek üst limiti 100 bin TL olarak belirlendi. Yurt dışında düzenlenen yarışma ve etkinliklere katılım için belirlenen desteklerin üst limiti ise 245 bin TL olarak kararlaştırıldı. Destek bursu için başvurular 30 Eylül’e kadar sürecek.

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TÜBİTAK katılım desteği bursları, öğrenimi devam eden lise öğrencileri ile lise üzeri eğitim düzeyine sahip öğrenci, mezun ve girişimcilerin proje üretmelerini, projelerini geliştirmelerini, geliştirdikleri projelere yönelik düzenlenen yurt dışı bilimsel yarışma ve etkinliklere katılmalarını teşvik ederek Milli Teknoloji Hamlesinin ana bileşenlerinden olan beşeri sermaye gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Buna göre yurt içinde ve yurt dışındaki bilimsel yarışma ve etkinliklere katılmak isteyen öğrencilere, mezunlara 12 ay boyunca TÜBİTAK tarafından belirlenen miktarda ve kapsamda destek sağlanıyor. Bu yıl için belirlenen destek miktarı 4001-A Ulusal Yarışma Etkinlik Katılımı için100 bin TL’yi, 4001-B Uluslararası Yarışma Etkinlik Katılım Desteği ise 245 bin TL’yi buluyor.

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30 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK
Başvurular, TÜBİTAK’ın resmi internet adresinde yer alan Bilim ve Toplum Proje Başvuru Sistemi’nden bireysel veya takım olarak yapılabiliyor. 30 Eylül’e kadar devam edecek olan başvuruların en geç etkinliğin düzenleneceği tarihten 60 gün önce yapılması öneriliyor.

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#TÜBİTAK#‘4001-B Uluslararası Yarışma#Destek

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