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TÜBİTAK ödülleri sahiplerini buldu

#TÜBİTAK#Teşvik Ödülü#Üniversite
TÜBİTAK ödülleri sahiplerini buldu

TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırmacıların yetiştirilmesine imkan sağlamak amacıyla verdiği ‘TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ 2021 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. 2021 yılında 3 Bilim Ödülü ve 14 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi.

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Evsel atık suların yeniden kullanımı alanında yaptığı çalışmayla Teşvik Ödülü alan isimlerden biri İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Hale Özgün Erşahin oldu.

EN ÇOK TEŞVİK TEMEL BİLİMLERE
Ege Üniversitesi, Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Jale Yanık, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İdil Arslan Alaton ve İTÜ, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Bilim Ödülü sahibi oldu.

 

Temel Bilimler alanında ise Bilkent Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Mehmet Selim Hanay, Atatürk Üniversitesi, Elektrik ve Enerji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Kurudirek, Mühendislik Bilimleri alanında; Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Bekir Akgöz, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi-Nanofotonik ve Biyotanımlama Sistemleri Laboratuvarı’nda görev yapan Dr. Arif Engin Çetin, İTÜ, Geomatik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Elif Sertel, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü Dr. öğretim üyesi Selçuk Yerci ödül kazandı.

Sağlık Bilimleri alanında ödül sahibi olan isimler şöyle: Koç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, Koç Üniversitesi, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü  öğretim üyesi Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ.

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Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında da İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Talha Çiçek, Fırat Üniversitesi, İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Burcu Özcan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı, Erciyes Üniversitesi, İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Ulucak,  Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tilbe Göksun Yörük, Teşvik ödülü alan bilim insanları oldu.

BİLİME KATKI VE HİZMET SUNANLAR ÖDÜLLENDİRLİYOR
Bilim Ödülü, bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunan, Hizmet Ödülü, ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine hizmette bulunan, Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde katkılarda bulunabilecek olan, Kutup Çalışmaları Ödülü ise bilime katkı sağlayan çalışmalara sahip genç araştırmacı ve bilim insanlarına veriliyor.

 

 

 

 

 

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#TÜBİTAK#Teşvik Ödülü#Üniversite

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