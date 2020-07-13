TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Sonuçları

Bu yıl TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'na 3 bin 4 farklı okuldan 12 bin 697 kız ve 10 bin 831 erkek olmak üzere 23 bin 528 öğrencinin hazırladığı 15 bin 273 proje başvurdu. Ön değerlendirmeyi geçen 1.200 projenin sahibi öğrencinin, 9-12 Mart 2020 tarihleri arasında bölge yarışmalarına katılmalarının ardından finalist olarak belirlenen 216 proje, 6-8 Temmuz 2020 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak final değerlendirmesine alındı.

Final yarışmasına katılan 216 projeden 11’i birincilik, 22’si ikincilik, 36’sı üçüncülük ve 36’sı teşvik ödülü kazandı. Yarışmanın final sergisinin ve ödül töreninin, Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

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