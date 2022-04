Try 2. Ve 3. Hali Nedir? Try Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizcede pek çok fiilin 2. ve 3. hali bulunmaktadır. İngilizcede fiillerin düzenli ve düzensiz olmak üzere 2'ye ayrıldığı ifade edilmektedir.

Try 2. ve 3. Hali Nedir?

Try fiili denemek anlamına gelen bir eylem olarak ifade edilmektedir. Bu fiil he, she ve it gibi tekil öznelerde Trıes olarak kullanılırken diğer öznelerde Try olarak kullanılmaktadır. Try fiilini olumsuz yaparken don't yardımcı fiili kullanılmaktadır. Olumsuz cümlelerde He, she ve it de doesn't try diğer öznelerde don't try kullanılmaktadır. Try fiilinin 2. hali: Tried olarak ifade edilirken bu fiilin 3. hali de Tried olmaktadır.

Try Fiilinin 2. ve 3. Halleri İle Örnek Cümleler

Try fiilinin 2.hali ile ilgili örnek cümle:

- You tried to open the door.

Try fiilinin 3.hali ile ilgili örnek cümle:

Haberin Devamı

- You had never tried cheting in exams.