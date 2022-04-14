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Try 2. Ve 3. Hali Nedir? Try Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Try 2. Ve 3. Hali Nedir Try Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Yabancı bir dili öğrenerek iyi konuşmak isteyenlerin ilk yapması gereken şeylerden biri de o dildeki fiilleri ve anlamlarını bilmek olmaktadır. Bu sayede öğrenilen dil geliştirilerek daha zengin bir gramer yapısına sahip olunması mümkün olmaktadır. İngilizcede fiillerin ilk hallerinin dışında 2. ve 3. hallerini bilmek de bu duruma katkı sağlamaktadır. Peki, Try 2. ve 3. hali nedir? Try fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler nasıl olmaktadır? İşte, Try fiilinin 2. ve 3. hali hakkında tüm detayları derledik.

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 İngilizcede pek çok fiilin 2. ve 3. hali bulunmaktadır. İngilizcede fiillerin düzenli ve düzensiz olmak üzere 2'ye ayrıldığı ifade edilmektedir. 

 Try 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Try fiili denemek anlamına gelen bir eylem olarak ifade edilmektedir. Bu fiil he, she ve it gibi tekil öznelerde Trıes olarak kullanılırken diğer öznelerde Try olarak kullanılmaktadır. Try fiilini olumsuz yaparken don't yardımcı fiili kullanılmaktadır. Olumsuz cümlelerde He, she ve it de doesn't try diğer öznelerde don't try kullanılmaktadır. Try fiilinin 2. hali: Tried olarak ifade edilirken bu fiilin 3. hali de Tried olmaktadır. 

 Try Fiilinin 2. ve 3. Halleri İle Örnek Cümleler 

 Try fiilinin 2.hali ile ilgili örnek cümle:

 - You tried to open the door.

 Try fiilinin 3.hali ile ilgili örnek cümle:

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 - You had never tried cheting in exams.

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