TRT’de 23 Nisan

1979’dan bu yana uluslararası katılımlarla gerçekleştirilen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği, bu yıl evlerden kutlanacak. TRT 23 Nisan’da çocuklara sürprizler içeren özel bir yayın hazırlığında. TRT Çocuk, sevilen çizgi dizileri İbi, Elif ve Arkadaşları, Pırıl, Ege ile Gaga’nın yeni bölümlerini 23 Nisan’da ekrana getirecek. Ayrıca TRT Çocuk’un yeni kahramanı Yade de 23 Nisan’da ilk kez minik seyircilerinin karşısına çıkacak. TRT Çocuk, minik izleyicileri için yenilediği internet sitesini de çocukların bayramında yayına alacak.

36 OYUN İNTERNETTE

Çocuklar, www.trtcocuk.net.tr adresinden 36 adet oyuna ulaşabilecekler. TRT Çocuk, oyunlarıyla çocuklara, teknolojiyi kullanım becerileri, problem çözebilme kabiliyetleri, Türkçe kelime bilgisi, görsel algı, dikkat ve konsantrasyon gelişimleri gibi birçok konuda fayda sağlamayı hedefliyor.