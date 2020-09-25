TRT EBA TV kesintisiz devam ediyor

TRT Okul Kanal Koordinatörü Nurbanu Eryücel, TRT EBA kanallarının yayınları ve içerikleriyle ilgili, ilkokul, ortaokul ve lise olarak üç kanaldan yayın yaptıklarını söyledi. 23 Mart'tan bugüne kadar üç kanalda 3 bini aşkın video yayımlandığını belirten Eryücel, şunları anlattı:

"21 Eylül-22 Ocak için 4 bini aşkın video çekilecek ve yayımlanacak. Bunların arasında sadece dersler yok. Çocuklarımızın ilgisini çekebileceği etkinlikler, kültür, sanat, spor, yaşam becerileri, bilim ve teknoloji gibi programları da yayımlıyoruz. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlere yönelik ‘Öğretmenler Odası’ programıyla eğitimcilerin mesleki ve kişisel kariyerlerine katkıda bulunuyoruz. Uzman konukların katıldığı program, haftada iki gün TRT EBA kanallarında yayımlanıyor. Haftanın üç günü yayımlanan ‘Bizden’ isimli programla özellikle koronavirüs döneminde, çocukların eğitiminde izlenmesi gereken yöntemlerle ilgili velilere bilgi verdik ve rehberlik ettik.

ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN YAYINLAR BAŞLIYOR

21 Eylül'de işaret dili ve yeni logoyla yayına başladık. Bu hafta sonu itibarıyla üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için yayın yapmaya başlayacağız. Dersler, soru çözümleri şeklinde son derece ilgi çekici şekilde sunulacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için matematikten edebiyata, tarihten felsefeye kadar geniş bir yelpazede dersler hazırlandı. Öğrencilerimize kaçırmamalarını öneririm. Derslerimizi cumartesi ve pazar günleri TRT EBA Lise Kanalı'nda sunacağız. Çok yakında TRT EBA Ortaokul Kanalı'nda liseye hazırlık derslerimiz yayına girecek. TRT EBA İlkokul Kanalı'nda okul öncesi çocuklara yönelik yayın yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma içerisindeyiz. Okul öncesi çocuklara yönelik programları da bir iki hafta içerisinde başlatmış olacağız. Müzik ve drama dersleri olan renkli bir içeriğimiz olacak. TRT EBA'nın üç kanalı saat 08.45'te yayına başlıyor, TRT EBA Lise Kanalı 24 saat yayın yapıyor. ‘Konuşan Eller’ isimli işaret dilini öğreten programların yanı sıra gitar, piyano dersleri EBA TV'den sunuldu. TRT EBA kanalları, TRT Okul Kanal Koordinatörlüğü bünyesinde kurumsallaştı ve kesintisiz şekilde üç kanalda yayın yapmayı sürdürüyor."