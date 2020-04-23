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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 23.04.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

TRT EBA TV 23 Nisan özel programı başladı

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Pandemi nedeniyle bu yıl caddeler, sokaklar, meydanlar, bahçeler, okullar boş. Ama evler yine coşkulu. Hele içinde çocukların yaşadığı evlerde bu coşku, pencerelerden gökyüzüne yansıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çocuklar için TRT EBA TV'de özel bir program hazırladı. Bilgi yarışmaları, gölge oyunları, 100'üncü Yıl Marşı, belgeseller, okullardan 23 Nisan kutlama görüntüleri gün boyu ekranlarda olacak. İşte TRT EBA TV program akışı:

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TRT EBA TV 23 Nisan özel programı başladı

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