Tropik hastalıklara ‘iklim’ doktorları

Haberin Devamı

Avrupa’da bu yıl kayıtlara geçen en sıcak yazın yaşanması ve sivrisineklerden kaynaklanan hastalıkların boyut değiştirmesi tıp eğitimine yönelik yeni çalışmalar başlattı. Glasgow Üniversitesi liderliğinde, İngiltere, Belçika ve Fransa gibi ülkelerden 25 tıp fakültesinde, 10 binden fazla öğrencinin eğitimine iklimle ilgili dersler eklenecek. ENCHE’nin eş başkanı Glasgow Üniversitesi’nden Dr. Camille Huser oluşumla ilgili şöyle konuştu:

“Geleceğin doktorları, şu anda görmedikleri farklı bir dizi hastalık görecekler. Bunları fark edebilmeleri için eğitim şimdi başlamalı. Dang humması, sıtma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklar Avrupa’daki tıp fakültelerinin müfredatında daha büyük bir yer kaplayacak. Tıp eğitiminde iklimin rolü önemli ölçüde değişti. Kurduğumuz bu ağ ile tıp eğitimine iklim değişikliğinin etkisi ile ilgili çok daha fazla çalışacağız.

Haberin Devamı

Dr. Camille Huser

VAROLAN HASTALIKLARI KÖTÜLEŞTİRİR

İklim değişikliği daha önce görmediğimiz yeni bir hastalık yelpazesi yaratmayacak. Ancak var olanlar daha da kötüleşecek. Örneğin diyabet, insanların iklim değişikliğiyle ilişkilendirdiği bir şey değil. Ancak semptomlar ve komplikasyonlar iklimin değiştiği bir dünyada daha da kötüleşiyor. Antimikrobiyal direnç de iklim bozulmasıyla daha da kötü bir hale geldi. Bunun doktorların eğitim sürecinde çalışılması artık çok önemli.

YEŞİL REÇETELER, DEĞİŞEN UYGULAMALAR

Öğrencilere ayrıca araba kullanmak yerine yürüme veya bisiklete binme gibi aktif seyahat anlamına gelen konular, hastaların toplum bahçeciliği ve ağaç dikimi gibi faaliyetlere teşvik edilmesi gibi yöntemleri benimsemeleri de öğretilecek. Bunlar da hem sağlık hem de çevre için önemli.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OKUR-YAZARI DOKTORLAR

Müfredat kapsamında öğrencilere bir rahatsızlığın yönetimindeki değişikliklerin nasıl bir etkiye sahip olabileceği de gösterilecek. Örneği astımda kullanılan ve sera gazı yayan solunum cihazları yerine hastanın rahatsızlığını kontrol altında tutmanın daha çevreci yolları gösterilecek. Özetle ağın amacı geleceğin doktorlarının iklim değişikliği konusunda okuryazar olmasını sağlamak.”

Haberin Devamı

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

TÜRKİYE’DE TROPİKAL HASTALIKLAR ARTIYOR, UZMAN YOK

Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu bölgesinin Devlet Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tropikal hastalıkların arttığı bir yer olarak belirtildiğini aktaran İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şunları söyledi: “Tropikal bir ülke olmamamıza rağmen sivrisinek ya da kene kaynaklı vektörel hastalıklar artıyor. Ancak ülkemizde bu yönde tedavi yapacak uzman doktor yok. Bu konuda tıp fakülteleri Sağlık Bakanlığı ile birlikte ya da kendi içlerinde gerekli adımları atmalı. Hep aynı tip uzman yetiştirmemek gerekiyor. İklim değişirken uzmanlıkların da değişmesi gerekiyor” dedi.

Haberin Devamı

GELECEĞİ GÖRÜP HAREKETE GEÇMEK GEREK

İklim değişikliğiyle birlikte enfekte keneler yoluyla insanlara bulaşan, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık problemlerine yol açan Lyme hastalığının da çok arttığına dikkat çeken Kadıoğlu şöyle konuştu: “Bu hastalık artıyor ancak bu konuda uzman yok. Başka branşlardan doktorlar tedavi sürecini yürütüyor. Biz iklim değişikliğini sohbet konusu olarak kullanıyoruz ancak bu bir gerçek. Bunun için bir uyum planı hazırlanması ve her branşın üzerine düşeni önceden tahmin ederek ve görerek yapması gerek.

Tıp için de ayı şekilde ihtiyaçları önceden görerek ona göre eğitim müfredatında değişiklik yapmak gerek. Bazı fakültelerin değişmesi gerekiyor. Geleceği görerek şimdiden harekete geçmek gerekiyor. Tropikal hastalıklar artıyor. Polenler, küfler artacak. Kuraklıktan dolayı su yetmezliğiyle birlikte hijyenle bağlantılı rahatsızlıklar ortaya çıkacak. Adını hiç bilmediğimiz şu anda Afrika’da olan hastalıklar bizde de görülecek. Bunları görüp ona göre harekete geçilmeli."