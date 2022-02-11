Trilye nerede, nerenin ilçesi? Trilye'de gezilecek yerler ve denize girilecek yerler

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Gezmeyi, görmeyi seven insanlar ilk olarak kendi ülkelerini detaylıca gezerler. Türkiye insanları da ülkemizde gezilecek çok fazla yer olduğunu her zaman bildirir. Hatta sırf kültürel geziler için ülkeyi karış karış araştırırlar. Trilye de insanlar için henüz bilinmese de tanınmaya değer bir ilçedir. Bilgilerini ve güzelliklerini okuduktan sonra hızlıca gitmek isteyeceğiniz yerlerden sadece bir tanesidir.

Trilye Nerededir?

Trilye bir ilçe olarak geçse de köy niteliğindedir. Hatta bir mahallenin ismidir. Trilye Türkiye ülkesinde bulunan Marmara bölgesinde yer alan Bursa ilindedir. Bu yerleşim yeri ilçenin batısında yer almaktadır. Marmara denizinin kıyısında bulunan yer 11 kilometre uzaklıktadır.

Trilye mahallesinin çevresinde de görülmeye değer bazı köyler vardır. Batısında Egerce doğusunda Kumyaka güneyinde Kaymakoba güney batısında Yalıçiftlik köyleri bulunmaktadır.

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Bu belde doğa güzellikleri, sahili ve eşsiz mimari yapıtlarıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Kendini korumuş doğasının yanında kırmızı kiremitli çatılı evleri vardır. Hatta antik çağlardan günümüze kadar yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmüştür.

Sit alanı ilan edilen bu belde limanıyla da ticaret merkezi olarak bilinmektedir. Beldenin içini gezdiğinizde Bizanslılardan ve Romalılardan kalma tarihi yapılara rastlarsınız.

Trilye Nerenin İlçesidir?

Tilye Marmara bölgesinde yer alan Bursa iline bağlı olan bir beldedir. Bu belde resmi kayıtlarda Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı bir köy ve mahalledir. Hatta Mudanya ilçesine 11 km uzaklıktadır. Aynı zamanda da Trilye beldesinin Marmara denizine kıyısı vardır.

Bursa şehir merkezine ise 41 km uzaklıkta bulunmaktadır. Özel araçla gidildiğinde bir saat süreyle beldeye varabilirsiniz. Beldeye en kolay ulaşım türü deniz otobüsüdür. İlk olarak Mudanya ilçesine gidip ardından Trilye'ye geçiş yapılır. Mudanya ilçesine deniz otobüsüyle indikten sonra on beş dakikalık bir otobüs veya araba yolculuğu yapmanız gerekir. Örneğin İstanbul Yeni Kapı'dan yola çıktığınızda Mudanya ilçesine bir buçuk saatte gidilmektedir.

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Trilye'de Gezilecek Yerler

Bursa ilinde cazip bir tatil yapmak isterseniz Trilye beldesi tavsiye edilmektedir. Belde küçük bir kasaba tarzında olmasına rağmen gezilecek yerleri oldukça etkileyicidir.

Trilye beldesine gittiğinizde ilk olarak Trilye çarşısını mutlaka gezmelisiniz. Buradan yöresel lezzetleri, yöresel hediyelikleri görebilir ve tadabilirsiniz. Çarşısını gezerken dar sokaklarına girmeniz tavsiye edilir. Çünkü bu sokaklarda tarihi evler vardır. Bu evlerin önünde fotoğraf çekilebilirsiniz.

Trilye'de gezilecek yerlerin listesini sizler için özenle hazırladık işte liste şöyle sıralanmaktadır;

Taş Mektep

Trilye sokakları

Dündar evi

Kemerli kilise

Trilye çamlı kahve

Yat limanı

Fatih cami

Perili ev

Köylü pazarı

Çarşısı

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Bu kasabın simgesini dört katlı olan Taş mektep oluşturmaktadır. Hatta yapıldığı yıllarda bu mektep papaz okulu olarak kullanılmıştır. Mektep şu an harabeye dönmüş ve yalnızlığa terk edilmiştir. Tarihi bir özelliği olduğu için belediye bu alanı koruma altına almıştır. Mektebi beldeye gittiğinizde içeriye girmeden de olsa dışarıdan görebilirsiniz.

Tilye sokakları beldeye girdiğiniz andan itibaren dikkatinizi çekecektir. Çünkü bu sokaklar masal kitaplarından fırlamış gibidir. Hatta kaybolmaktan korkmadan bütün sokakları tek tek gezmelisiniz. Bu sokaklarda beldenin sıcak insanlarıyla karşılaşacak ve oranın tarihini birebir dinleyebileceksiniz. Sokaklarda yer alan evler genelde iki veya üç katlıdır ve çok renklidir. Geleneksel mimari örneklerle bezenmiş evleri de görmeniz mümkündür.

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Dündar evi ise özel mülkiyete çevrilmiştir. Asıl ismi de Yuannes Kilisesi olarak bilinmektedir. Bu ev bir süre Giritli bir aile tarafından kullanılmıştır. Sonrasında bir süre otel olarak yer almıştır. Engeller aşılamadığı için şu anda kullanılmamaktadır.

Günümüzde ülkemizde kalan kilise sayısı oldukça azdır. Kemerli kilisesi de turistler tarafından ilgi görse de ülkemizin insanları açısından da görülmeye değer bir yerdir. Meryem anaya adanmış bir kilise olarak belde de yer almaktadır.

Sokaklarda gezerken karnınız acıktıysa ve kahvaltı yapmak isterseniz önerilecek yer Trilye çamlı kahve alanıdır. Bu yer manzarasıyla meşhurdur. Bu manzara eşliğinde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Alanın bahçesi asırlık ağaçlarla doludur ve oldukça da kalabalık bir yerdir.

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Trilye yat limanı oldukça küçük ve şirin bir limandır. Bu limana geldiğinizde deniz kenarında yürüyüş yapabilir temiz havayı soluyarak balıkçılardan balık yiyebilirsiniz.

Fatih cami Aya Todori Kilisesi olarak bilinmektedir. Bu yerin özelliği ise Rumlardan kalma en büyük kilise olmasıdır. Osmanlı hakimiyetinden sonra bu kilise camiye çevrilmiştir. Hatta bu caminin yanında da Osmanlı hamamı bulunmaktadır. Bu hamamı kültürel merkez olarak gezebilirsiniz. Çünkü hamam kültür merkezi olarak restore edilmiş ve ziyaretçilere açılmıştır.

Trilye beldesine gelenler sadece perili evi görmeye için bile gelmiş olabilir. Burayla ilgili değişik efsaneler anlatılmaktadır. Efsaneye göre bu ev öğretmen bir çift tarafından kiralanmıştır. Çift evde oturmaya başladıktan bir hafta sonra evde bulunmuştur. Halk ise bu olayın perilerin işi olduğunu söylemiştir. Perili evle ilgili diğer hikayeleri de dinlemek isterseniz evi gezmeniz yeterli olacaktır.

Trilye beldesi bilindiği gibi geçimini zeytincilikle kazanmaktadır. Buraya özel olan zeytin yağı ve zeytini almak için tek yapmanız gereken Trilye köylü pazarını gezmektir. Köylü pazarında zeytin haricinde ayvalar, portakallar, turşular ve acı soslarla karşılaşacaksınız. Gelmişken yöresel lezzetlerden de satın almak isterseniz köylü pazarı biçilmez kaftandır.

Trilye çarşısı denilen yer aslında hediyelik eşya satan bir dükkanın ismidir. Turistik gezi yapan bireyler mutlaka gittikleri yerden hediyelik eşyalar almak isterler. Bu dükkan tam da bunun için vardır. Dükkanın dışını gördüğünüzde bir renk cümbüşüyle karşılaşacaksınız. İçeriye girip görmek için sabırsız davranacaksınız. Hediyelik eşya dükkanı geçip geçmeyin. Çünkü dükkanın içinde neredeyse her ürün var. Sabunlar, kolonyalar, magnetler ve daha nice ürün sizi bekliyor olacaktır.

Trilye'de Denize Girilecek Yerler

Bilindiği gibi Trilye aslında bir balıkçı kasabasıdır. Yukarıda anlattığımız Trilye limanına gittiğinizde limanın bir bölümünün denize girmek için kullanıldığını göreceksiniz. Marmara denizi olsa da denize girenler denizin temiz olduğunu bildirmektedir. Trilye beldesinde denize girilecek yer limanın orasıdır. Beldenin içinde olan bu liman kıyısı insanlara açık bir halk plajı olarak kullanılmaktadır.